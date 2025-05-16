موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في مصر والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة الأحد الموافق 18 مايو/أيار 2025 على ملعب "القاهرة الدولي".

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب.

قنوات البث الحي والمباشر لمواجهة المغرب ضد جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب:

beIN Sports HD 6 (تعليق جواد بدة)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وكان منتخب المغرب تأهل -أمس- إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره المصري، مستضيف البطولة، بهدف نظيف في نصف النهائي.

وسجل جونيس العبدلاوي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ78.

When Jones El Abdellaoui decided to do it himself! 🤩🇲🇦#TotalEnergiesAFCONU20 pic.twitter.com/nKQkMQBi9t — CAF_Online (@CAF_Online) May 15, 2025

وسيلعب المنتخب المغربي في نهائي البطولة أمام نظيره الجنوب أفريقي، فيما سيلعب المنتخب المصري على المركز الثالث مع منتخب نيجيريا.

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وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل للنهائي عقب فوزه على نظيره النيجيري بهدف نظيف، أمس الخميس.

وستمثل مصر والمغرب الكرة العربية في المونديال، المقرر إقامته في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بعد تأهلهما للمربع الذهبي في أمم أفريقيا، إضافة إلى المنتخب السعودي، الذي بلغ كأس العالم أيضا بعد حلوله ثانيا ببطولة أمم آسيا للشباب، التي استضافتها الصين بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وصعد منتخب المغرب لكأس العالم للشباب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما شارك في نسخ 1977 و1997 و2005، حيث جاء تأهله عن جدارة، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق 4 مباريات دون هزيمة في نسخة واحدة بأمم أفريقيا للشباب.

وسجل منتخب المغرب ظهوره الرابع بالدور قبل النهائي لأمم أفريقيا تحت 20 سنة، كما شارك بالمباراة النهائية للمرة الثانية، بعد تتويجه الوحيد بالبطولة التي استضافها على ملاعبه عام 1997.

وكانت القرعة أوقعت منتخب المغرب في المجموعة الثانية بالدور الأول، حيث تربع على قمة ترتيبها برصيد 7 نقاط، عقب فوزه 3-2 على كينيا، و3-1 على تونس، بينما تعادل بدون أهداف مع نيجيريا، ليواجه منتخب سيراليون في ربع النهائي، ويفوز عليه بهدف نظيف بعد اللجوء للوقت الإضافي، حاجزا مقعده في نهائيات المونديال رسميا.