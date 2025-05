موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في مصر والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة الأحد الموافق 18 مايو/أيار 2025 على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب.

قنوات البث الحي والمباشر لمواجهة المغرب ضد جنوب أفريقيا في نهائي كأس أفريقيا للشباب:

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

Time for the big one. ⏳

وكان منتخب المغرب تأهل -أمس الخميس- إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره المصري (مستضيف البطولة) بهدف نظيف في نصف النهائي.

وسجل جونيس العبدلاوي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ78.

When Jones El Abdellaoui decided to do it himself! 🤩🇲🇦#TotalEnergiesAFCONU20 pic.twitter.com/nKQkMQBi9t

— CAF_Online (@CAF_Online) May 15, 2025