موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر والحي الناقلة للمباراة.

وتأتي المباراة بعد ضمان برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال

تقام المباراة يوم الأحد 18 مايو/أيار الجاري على ملعب نادي "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

وتبدأ المباراة الساعة الثامنة مساء (20:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وانتهت مباراة الدور الأول للدوري الإسباني بفوز برشلونة 5-1 على فياريال.

ويتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ33 انتصارا مقابل 9 لفياريال، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.

برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 64 نقطة.

وتأتي المباراة في ظل حالة معنوية مرتفعة لفريق برشلونة بعد انتصاره المثير 4-3 على غريمه ريال مدريد بالجولة الـ35 في الكلاسيكو الأحد الماضي، الذي مهد له التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد انتصاره على إسبانيول الخميس الماضي.