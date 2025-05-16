أرقام خرافية لبرشلونة قادته للثلاثية المحلية هذا الموسم

وبايرن ميونخ الألماني فقط هو الوحيد الذي يقترب من رصيد برشلونة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بتسجيله 95 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، في حين أحرز برشلونة 169 هدفا في 58 مباراة، وهو أيضا الأكثر إحرازا للأهداف في أوروبا بوجه عام.