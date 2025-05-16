5 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب بالبريميرليغ

يتنافس 5 مدربين على جائزة أفضل مدير فني في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر قائمة المرشحين أرني سلوت بعد قيادة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول مدرب هولندي في التاريخ يرفع اللقب.

وبدت خلافة يورغن كلوب في تدريب ليفربول مهمة مستحيلة، لكن سلوت جعلها تبدو سهلة، حيث ورث إلى حد كبير نفس تشكيلة سلفه، وحافظ على أسلوب اللعب المبني على الاستحواذ ، ليحصد اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم، ويعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد الذي حقق 20 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي موسمه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، يقود فرانك فريقه برينتفورد إلى قمة مستواه، ويتجه نحو تحقيق أفضل مركز على الإطلاق، وربما التأهل الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

ويحتل برينتفورد المركز الخامس في قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 63 هدفا، رغم رحيل هدافه إيفان توني في فترة الانتقالات الصيفية.

من جانبه، تجاوز نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو بالفعل رصيده من النقاط التي حصدها الموسم الماضي، ومازال ينافس بقوة على المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقاد هاو فريقه نيوكاسل لتحقيق بعض الانتصارات البارزة على فرق مثل أستون فيلا، ونوتنغهام فورست، وأرسنال، ومؤخرا تشلسي، ويتطلع نيوكاسل إلى معادلة أفضل مركز له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي حققه في موسمي 1995-1996 و1996-1997.

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وحقق نونو إسبيريتو سانتو تحولا ملحوظا منذ توليه المسؤولية الفنية في ملعب سيتي غراوند في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد أن أنقذ نوتنغهام فورست من الهبوط الموسم الماضي.

وفي أول موسم كامل له كمدرب رئيسي، نجح نونو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، ولا يزال بإمكان المدرب البرتغالي قيادة فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وقد فاز بجائزة مدرب الشهر 3 مرات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، كان وولفرهامبتون يواجه شتاء طويلا وقاسيا عندما تولى بيريرا المسؤولية في ديسمبر/كانون الأول وكان الفريق يحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتي، لكنه ألهم الفريق لتحقيق سلسلة من 10 انتصارات وتعادلين خلال 18 مباراة، ليقودهم بعيدا عن منطقة الهبوط ويضمن لهم البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

ويعد بيريرا الحائز على جائزة أفضل مدرب في شهر أبريل/نيسان، شخصية محبوبة لدى جماهير وولفرهامبتون، ومعروفا بمشاركته الجعة مع الجماهير في الحانة بعد المباريات، وقد عزز روح الفريق في ملعب مولينيو، وأبرز أفضل ما في فريقه.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي