نهضة بركان يتحدى سيمبا التنزاني في نهائي كأس الكونفدرالية

يبحث نهضة بركان المغربي عن تعزيز رقمه في الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، حين يستضيف نظيره سيمبا التنزاني غدا السبت على ملعبه في ذهاب نهائي النسخة 22 للمسابقة القارية.

ويتطلع نهضة بركان إلى الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستقام يوم 25 مايو/أيار الجاري في زنجبار بناء على قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويسعى نهضة بركان لاستمرار موسمه التاريخي بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي لأول مرة تحت قيادة المدير الفني التونسي معين الشعباني، مع إضافة لقب ثالث للكونفدرالية حيث توّج مرتين على حساب بيراميدز المصري عام 2020 وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي عام 2022، في حين خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك المصري.

وشقّ الفريق المغربي طريقه نحو النهائي من خلال الفوز بالدور التمهيدي الثاني على دادجي البنيني بهدفين ذهابا خارج ملعبه وخماسية في ملعبه، واحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة ولم يخسر وأحرز لاعبوه 12 هدفا، ولم يسكن مرماه سوى هدف وحيد.

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وفي دور الثمانية بالبطولة، اجتاز بركان فريق أسيك ميموزا العاجي بالفوز خارج ملعبه 1-0 ذهابا، وبالنتيجة نفسها في المغرب في لقاء الإياب.

وفي نصف نهائي البطولة حقق الفريق المغربي فوزا كبيرا 4-0 على النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وتلقى الخسارة الأولى في المسابقة 0-1 في مباراة الإياب.

سيمبا يسعى لكتابة التاريخ

من جانبه، يتطلع سيمبا إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق لقبه القاري لأول مرة، إذ حلّ وصيفا لتلك البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأفريقي) عام 1993، عقب خسارته أمام ستيلا أبيدجان العاجي في النهائي آنذاك.

وصعد سيمبا لنهائي البطولة من خلال التعادل السلبي مع مضيفه أهلي طرابلس الليبي سلبيا والفوز 3-1 في الإياب، خلال الدور التمهيدي، ثم تصدر المجموعة الأولى بحصوله على 13 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة والخسارة مثلها وسجل لاعبوه 8 أهداف ومني مرماه بـ4 أهداف فقط.

وفي دور الثمانية تخطى سيمبا عقبة المصري البورسعيدي بضربات الجزاء بعد أن فاز كل فريق 2-0 بملعبه، في حين تخطى عقبة ستيلينبوش الجنوب أفريقي (الحصان الأسود) لتلك البطولة وهو في نصف النهائي، بالفوز عليه ذهابا بهدف والتعادل السلبي إيابا.

ولم تتوقف الأفضلية لنهضة بركان عند التاريخ وتتويجه القاري فقط، ولكنها وصلت إلى القيمة السوقية حيث يتفوق بطل المغرب حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في هذا الأمر ووصلت قيمة لاعبيه إلى 11.9 مليون يورو، بينما لم تزد قيمة سيمبا التنزاني على 2.2 مليون يورو.