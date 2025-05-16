موعد مباراة نهضة بركان ضد سيمبا بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة نهضة بركان المغربي ضد سيمبا التنزاني في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الأحد الموافق 18 مايو/أيار الجاري على ملعب البلدي لبركان، وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ضد سيمبا:

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويسعى نهضة بركان لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التتويج باللقب قبل خوض مباراة الإياب التي ستقام يوم 25 مايو/أيار الجاري في زنجبار .

ويأمل نهضة بركان مواصلة النجاح في موسمه التاريخي بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي لأول مرة، تحت قيادة المدرب التونسي معين الشعباني.

ويمني نهضة بركان النفس، بإضافة لقب ثالث للكونفدرالية، حيث توج بالبطولة مرتين على حساب بيراميدز المصري عام 2020 وفيتا كلوب الكونغولي عام 2022، في حين خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك.

أرقام سيمبا ونهضة بركان خلال مشوارهما في كأس الكونفدرالية 2024/25 🙌 من سيتوج باللقب بينهما؟ 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/WIZCwYNBX9 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 14, 2025

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حكم المباراة

عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الموريتاني دحان بيدا ليدير مباراة نهضة بركان وسيمبا، ويساعده كل من الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، كمساعد أول، والعاجي ديزيري هيرمان، مساعدا ثانيا، في حين سيتولى الموريتاني عبد العزيز بوه مهمة الحكم الرابع.