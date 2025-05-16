موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس إنجلترا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمواجهة.

تقام المباراة غدا السبت 17 مايو/أيار الجاري على ملعب ويمبلي الشهير، وتبدأ الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة الحكم ستيوارت أتويل.

ويتسلح مانشستر سيتي بالأفضلية التاريخية ضد كريستال بالاس، إذ يتفوق عليه في المواجهات السابقة بـ21 فوزا مقابل 6 انتصارات فقط لبالاس بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس إنجلترا

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبينما يسعى مانشستر سيتي إلى الفوز بأعرق بطولات الكأس في إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه، يأمل كريستال بالاس حصد أول لقب كبير له على الإطلاق في مسيرته الاحترافية الممتدة 120 عاما.

طريق كريستال بالاس إلى النهائي

تأهل فريق المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر بسهولة إلى نهائي ويمبلي بفضل انتصاراته على ستوكبورت كاونتي، ودونكاستر روفرز، وميلوول، وفولهام، وأستون فيلا، ولم تتلق شباكه إلا هدفا واحدا في النسخة الحالية حتى الآن، في حين سجل 3 أهداف في كل مباراة خاضها بالأدوار الثلاثة الأخيرة في المسابقة، والتي كان آخرها الفوز 3-0 على أستون فيلا بالدور قبل النهائي قبل 3 أسابيع.

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وتلقى كريستال بالاس 3 هزائم في مبارياته الأربع السابقة بكأس إنجلترا ضد مانشستر سيتي، وكان فوزه الوحيد خلال اللقاء الأول الذي جرى بين الناديين بالدور الأول لنسخة المسابقة عام 1921 وانتهى بانتصاره 2-0.

طريق مانشستر سيتي إلى النهائي

وبلغ فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة على التوالي، وهو رقم قياسي، في نهاية الشهر الماضي، حينما تغلب 2-0 على نوتنغهام فورست، بعد فوزه على سالفورد سيتي، وبليموث أرجايل، وليتون أورينت، وبورنموث في الأدوار الأربعة السابقة.

ويمثل كأس إنجلترا الفرصة الوحيدة لمانشستر سيتي للفوز بألقاب محلية كبرى هذا الموسم، حيث انتهت هيمنته غير المسبوقة التي استمرت 4 سنوات على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025 المضطرب، والذي يأمل اختتامه بشكل رائع بالفوز على كريستال بالاس وضمان احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى في ترتيب البريميرليغ، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وعند فوزه على كريستال بالاس، سيتوّج مانشستر سيتي بلقبه الثامن في كأس إنجلترا، ليتقدم للمركز الثالث بقائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة، بالاشتراك مع ليفربول وتوتنهام هوتسبير، بينما لم يسبق لأي فريق آخر أن فاز بالمسابقة أكثر منهم سوى أرسنال (المتصدر) بـ14 لقبا، ومانشستر يونايتد (الوصيف) بـ13 لقبا.