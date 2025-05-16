التتويج المحتمل بالدوري الأوروبي نقمة اقتصادية لإدارة مانشستر يونايتد

يبدو مانشستر يونايتد الإنجليزي مرشحا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا العالم بعد مشواره القوي في البطولة، لكن هذا الفوز المحتمل سيكبده تكاليف مالية ضخمة.

ويتطلع اليونايتد لإنقاذ موسمه على الصعيد الرياضي حين يصطدم بمواطنه توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل 21 مايو/أيار الجاري في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو الإسباني.

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن تتويج مانشستر يونايتد باللقب الأوروبي سيكون بمثابة إنجاز رائع للفريق على اعتبار أنه سيؤهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن هذا اللقب سيتسبب بأعباء اقتصادية إضافية على كاهل النادي.

وسيكون تتويج مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي مكلفا للغاية من الناحية المالية لإدارة "الشياطين الحمر" برئاسة السير جيم راتكليف، التي ستجد نفسها مُجبرة على إنفاق أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو) إضافية في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع البريطاني أن المبلغ المذكور سيكون عبارة عن زيادة في رواتب اللاعبين بناء على بنود المكافآت في عقودهم.

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ففي حال فوز مانشستر يونايتد على توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي ستزيد رواتب اللاعبين بنسبة 25%، كما سيتم تقديم مكافأة مالية جماعية قدرها مليون جنيه إسترليني.

وتشير هذه الأرقام إلى أن البرازيلي كاسيميرو الذي يُعد واحدا من اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيصل راتبه الأسبوعي إلى حدود 500 ألف جنيه إسترليني وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترته الثانية مع "الشياطين الحمر".

كما سيحصل البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد على مكافأة مالية خاصة، لكن لم يتم الكشف عن قيمتها.

اللافت في الأمر أن أموريم نفسه اعترف أنه يفضّل عدم مشاركة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال الموسم المقبل، على اعتبار أن هذا سيكون أفضل بالنسبة له في ظل سعيه لإعادة بناء فريق للمستقبل وفق الموقع البريطاني نفسه.

وقال أموريم "نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت مع الفريق. نحتاج إلى إعادة ترتيب الكثير من الأمور لكي يكون لدينا التشكيلة المناسبة".

وأضاف "ثبت هذا الموسم أننا بحاجة إلى فريق أفضل إذا أردنا الفوز في المباريات الأوروبية وأن نكون منافسين حقيقيين في الدوري الإنجليزي".

يُذكر أن نهائي الدوري الأوروبي سيكون المباراة الرابعة هذا الموسم بين الفريقين، إذ خسر مانشستر يونايتد لقاءاته الثلاثة أمام السبيرز.

نتائج مباريات مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الموسم الحالي 2024-2025:

مانشستر يونايتد 0-3 توتنهام هوتسبير (الجولة الـ6 من الدوري الإنجليزي).

توتنهام هوتسبير 4-3 مانشستر يونايتد (ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة).

توتنهام هوتسبير 1-0 مانشستر يونايتد (الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي).

ويسعى مانشستر يونايتد للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2016-2017 فيما يخطط توتنهام هوتسبير لخطف اللقب للمرة الأولى.