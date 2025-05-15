10 أندية أوروبية تتابع نجل رونالدو في أولى مبارياته مع البرتغال

حضر أحد كشافي المواهب من نادي مانشستر يونايتد المباراة الأخيرة لمنتخب البرتغال تحت 15 عاما من أجل متابعة كريستيانو جونيور، النجل الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك كريستيانو جونيور (14 عاما) الثلاثاء الماضي بديلا في مباراة البرتغال ضد اليابان في أول ظهور دولي له، حيث تلقى تشجيعا وترحيبا كبيرين من الجماهير عند دخوله إلى أرض الملعب وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Cristiano Jr. is making his debut for Portugal U15 right now🇵🇹⭐️pic.twitter.com/1JszASs6Wh — Freddy🇩🇪 (@FreddyLA7) May 13, 2025

وارتدى كريستيانو جونيور القميص رقم 7 الشهير الذي يحمله والده الدون، وقد أظهر لمحات من مهارته خلال المباراة التي أُقيمت في إطار بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" (Vlatko Markovic) التي تُقام سنويا في كرواتيا لفئة تحت 15 عاما، بهدف اكتشاف المواهب الشابة من مختلف المنتخبات العالمية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مندوب مانشستر يونايتد سيقدم تقريرا عن كريستيانو جونيور للبرتغالي روبن أموريم مدرب "الشياطين الحمر" بالإضافة إلى تقييمه في المباراتين المتبقيتين للبرتغال ضد اليونان وإنجلترا في ما إذا حصل على فرصة اللعب أساسيا.

Cristiano Ronaldo Jr. makes his Portugal U15 debut in a friendly against Japan. Wearing the No. 7 and following in his dad's footsteps 🇵🇹 pic.twitter.com/3XLVJ0aI73 — B/R Football (@brfootball) May 13, 2025

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ويعرف مسؤولو مانشستر يونايتد كريستيانو جونيور عن قُرب، نظرا للفترة التي قضاها داخل أكاديمية النادي والتي امتدت 14 شهرا خلال الفترة الثانية لوجود والده مع الفريق، وفيها لعب إلى جوار كاي روني نجل واين روني النجم السابق "للشياطين الحمر".

وكان مانشستر يونايتد من بين مجموعة من الأندية الكبيرة التي أرسلت كشافيها لمتابعة المباراة، من بينها مواطنه توتنهام هوتسبير و8 أندية أخرى.

Like father, like son 🇵🇹✨ Cristiano Ronaldo Jr. has made his debut for Portugal U-15! via IG/@iasucic @germania_sport pic.twitter.com/H6Km6q13qF — DAZN Football (@DAZNFootball) May 13, 2025

وكشفت صحيفة "سبورتس كي نوفوستي" (Sportske Novosti) الكرواتية عن أسماء هذه الأندية وهي الرباعي الألماني بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيغ، وهوفنهايم، والثلاثي الإيطالي إنتر ميلان، ويوفنتوس وأتالانتا، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وطوّر كريستيانو جونيور مهاراته الكروية منذ الصغر من خلال ممارسة كرة الصالات، كما أن تحركاته في الملعب تتيح له اللعب بكفاءة في الأطراف وفي الوسط أيضا.

ويبدو أن هناك نجما آخر خطف الأضواء من كريستيانو جونيور في المباراة وهو رافاييل كابرال مهاجم نادي سبورتينغ براغا الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في مرمى اليابان.