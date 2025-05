10 أندية أوروبية تتابع نجل رونالدو في أولى مبارياته مع البرتغال

حضر أحد كشافي المواهب من نادي مانشستر يونايتد المباراة الأخيرة لمنتخب البرتغال تحت 15 عاما من أجل متابعة كريستيانو جونيور، النجل الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك كريستيانو جونيور (14 عاما) الثلاثاء الماضي بديلا في مباراة البرتغال ضد اليابان في أول ظهور دولي له، حيث تلقى تشجيعا وترحيبا كبيرين من الجماهير عند دخوله إلى أرض الملعب وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Cristiano Jr. is making his debut for Portugal U15 right now🇵🇹⭐️ pic.twitter.com/1JszASs6Wh

وارتدى كريستيانو جونيور القميص رقم 7 الشهير الذي يحمله والده الدون، وقد أظهر لمحات من مهارته خلال المباراة التي أُقيمت في إطار بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" (Vlatko Markovic) التي تُقام سنويا في كرواتيا لفئة تحت 15 عاما، بهدف اكتشاف المواهب الشابة من مختلف المنتخبات العالمية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مندوب مانشستر يونايتد سيقدم تقريرا عن كريستيانو جونيور للبرتغالي روبن أموريم مدرب "الشياطين الحمر" بالإضافة إلى تقييمه في المباراتين المتبقيتين للبرتغال ضد اليونان وإنجلترا في ما إذا حصل على فرصة اللعب أساسيا.

Cristiano Ronaldo Jr. makes his Portugal U15 debut in a friendly against Japan.

Wearing the No. 7 and following in his dad's footsteps 🇵🇹 pic.twitter.com/3XLVJ0aI73

— B/R Football (@brfootball) May 13, 2025