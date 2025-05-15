مطالبة بتغيير قانون التسلل بعد إصابة أونيي الصادمة

أُبلغت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة تغيير جذري في قواعدها بعد خضوع تايو أونيي مهاجم نوتنغهام فورست لعملية جراحية بعد إصابته في مباراة التعادل ضد ليستر سيتي 2-2 الأحد في ختام المرحلة 36 من الدوري.

ووُضع الدوري النيجيري البالغ 27 عاما في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في البطن.

وأثناء محاولته الوصول إلى تمريرة عرضية من أنتوني إلانغا، اصطدم المهاجم بالقائم وتلقى العلاج لعدة دقائق قبل أن يسمح له بالعودة إلى الملعب، لكنه خرج بعد ذلك ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين (بسبب انتهاء التبديلات).

وتبين لاحقا أن إصابة أونيي بالغة الخطورة، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء جراحة طارئة في البطن، بحسب ما أفادت قناة "سكاي سبورتس".

ويُزعم أن هذه الحادثة أدت إلى شجار غريب بين مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس والمدرب نونو إسبيريتو سانتو. وأصدر رجل الأعمال اليوناني بيانا يوضح فيه الموقف.

BREAKING: Taiwo Awoniyi is in an induced coma and currently receiving intensive care after undergoing emergency surgery. Get well soon ❤️‍🩹 pic.twitter.com/AI8hwyT4bN — Blue Minutes (@blueminutes) May 13, 2025

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مطالبة بتغيير القاعدة

وأشار بعض المشجعين إلى أن رفع راية التسلل المتأخرة -وهو بروتوكول اعتمده مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) للسماح لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) باتخاذ قرارات حاسمة- هو سبب الاصطدام.

وكتب أحد المشجعين "ربما سينظرون الآن في القاعدة السخيفة التي تُلزم اللاعبين بالاستمرار في اللعب. الجميع في الملعب يعلم أن إيلانغا كان متسللا قبل السماح لأونيي وبونانوتي بتعريض نفسيهما للخطر".

وأضاف آخر "كان مساعد الحكم في موقع جيد. وحقيقة أنه لم يرفع راية التسلل (أعلم أن هذه هي البروتوكولات) أدت في النهاية إلى اصطدام أونيي ومدافع نادي ليستر بالقائم. هل يتطلب الأمر إصابة خطيرة قبل تغيير هذه القاعدة السخيفة؟

وعلق مشجع آخر "أتفهم أن مساعدي الحكم ينتظران رفع راية التسلل إذا اقتربت الكرة، لكن التسلل الذي أدى إلى هذا كان واضحا تماما".

وأضاف "في الموسم الماضي، أُصيب جون ستونز وإيدرسون، وأمس أُصيب أونيي، إنها تعليمات جنونية من لجنة الحكام المحترفين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

إصابة أونيي ليست هي الأولى التي يُثار فيها تساؤل حول قرار التسلل المُؤجل. فقد أُصيب نجم مانشستر سيتي، جون ستونز، في حادثة مماثلة، ما دفع بيب غوارديولا إلى اقتراح تعديل القانون.