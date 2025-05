مطالبة بتغيير قانون التسلل بعد إصابة أونيي الصادمة

أُبلغت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة تغيير جذري في قواعدها بعد خضوع تايو أونيي مهاجم نوتنغهام فورست لعملية جراحية بعد إصابته في مباراة التعادل ضد ليستر سيتي 2-2 الأحد في ختام المرحلة 36 من الدوري.

ووُضع الدوري النيجيري البالغ 27 عاما في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في البطن.

وأثناء محاولته الوصول إلى تمريرة عرضية من أنتوني إلانغا، اصطدم المهاجم بالقائم وتلقى العلاج لعدة دقائق قبل أن يسمح له بالعودة إلى الملعب، لكنه خرج بعد ذلك ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين (بسبب انتهاء التبديلات).

وتبين لاحقا أن إصابة أونيي بالغة الخطورة، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء جراحة طارئة في البطن، بحسب ما أفادت قناة "سكاي سبورتس".

ويُزعم أن هذه الحادثة أدت إلى شجار غريب بين مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس والمدرب نونو إسبيريتو سانتو. وأصدر رجل الأعمال اليوناني بيانا يوضح فيه الموقف.

BREAKING: Taiwo Awoniyi is in an induced coma and currently receiving intensive care after undergoing emergency surgery.

Get well soon ❤️‍🩹 pic.twitter.com/AI8hwyT4bN

— Blue Minutes (@blueminutes) May 13, 2025