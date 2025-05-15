جماهير النصر تنقلب على رونالدو: ارحل لم تجلب لنا أي بطولة

يبدو أن جماهير النصر السعودي قد نفد صبرها تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، بعد مشواره المحبط على الصعيد الجماعي منذ وصوله إلى "العالمي" شتاء عام 2023.

وطالبت جماهير النصر رونالدو بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، بعد موسم مخيّب بلا بطولات وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وخرج "العالمي" بموسم صفري موسم 2024-2025 بعد خسارته كأس السوبر المحلي أمام الهلال، ثم إقصائه على يد التعاون من ثمن نهائي كأس الملك، تلاها الخروج أمام كاواساكي فرونتال الياباني من نصف نهائي كأس آسيا للنخبة.

ويحتل النصر حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن اتحاد جدة المتصدر قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وعليه فإن النصر سينهي الموسم الثالث على التوالي في وجود رونالدو دون الفوز بأي بطولة، باستثناء تتويجه بكأس العرب للأندية الأبطال (كأس الملك سلمان) صيف عام 2023، والتي تُعد بطولة غير رسمية.

وبعد تأكد خروج النصر بموسم صفري تعرّض رونالدو لانتقادات كبيرة من جماهير "العالمي" التي علت أصواتها المطالبة برحيله، وذلك ردا على منشور شاركه النجم البرتغالي على حسابه الرسمي في منصة "إكس" قبل مباراة الفريق ضد الأخدود في الدوري.

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وأبرزت الصحيفة البريطانية العديد من الردود على منشور رونالدو على شاكلة "ارحل. لم تفعل لنا شيئا"، "لا نريدك معنا في الموسم القادم".

وكتب ثالث "لقد حققت الكثير من الإنجازات في تاريخك، نعم نحن نعلم ذلك. لكنك لم تفعل لفريقنا شيئا حتى الآن ونعلم أنك لن تقدم لنا شيئا في المستقبل، فرجاءً ارحل وعد إلى البرتغال البلد الذي طالما حلمت به، ستستمتع هناك".

ومن المقرّر أن ينتهي العقد الحالي بين رونالدو (40 عاما) والنصر بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء متضاربة تتحدث عن عدم رغبة النجم البرتغالي في التوقيع على عقد جديد.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد كشفت قبل أيام عن شروط رونالدو للتمديد مع النصر أبرزها الاستغناء عن عدد من اللاعبين المحترفين "غير المؤثرين" مثل حارس المرمى البرازيلي بينو ومواطنيه أنغيلو غابرييل وويسلي، والإسباني إيمريك لابورت، وإقالة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي والتعاقد مع جهاز فني أوروبي محترف ومدير رياضي من طراز عالٍ.

ومنذ انضمامه إلى النصر خاض "الدون" 103 مباريات في جميع البطولات، سجل خلالها 91 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة لزملائه، لكنه لم يفز بأي لقب.