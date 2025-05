ميسي ينجو من الطرد بعد مشادة كلامية مع حكم

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع حكم المباراة كادت تؤدي إلى طرده بعد فشل إنتر ميامي في تحقيق الفوز من جديد.

وحقق إنتر ميامي فوزا واحدا فقط في ست مباريات بعد تعادله 3-3 مع سان خوسيه إيرثكويكس، وبدا ميسي محبطا بعد صفارة النهاية، ودخل في مشادة كلامية مع الحكم جو ديكرسون.

ولوح البولغا بيده نحو الحكم الذي قال له "هل تريدني أن أطردك؟ انصرف!"، فانصرف ميسي فعلا، لكنه ظل غير سعيد وواصل التلويح بيده نحو الحكم وأشار إليه مرة أخرى.

حاول مدرب سان خوسيه، بروس أرينا، إبعاد النجم الأرجنتيني، وأكد لاحقًا أن ميسي كان غير راض تماما.

😳 “Walk away now!”

Head ref Joe Dickerson — reaching for his back pocket — threatened Leo Messi with a red card if Inter Miami’s captain did not stop jawing at him.

Messi earned a yellow earlier in the tense post-game exchange.#InterMiamiCF #Messi𓃵pic.twitter.com/54QOrKCfku

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) May 15, 2025