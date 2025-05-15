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ميسي ينجو من الطرد بعد مشادة كلامية مع حكم

ميسي (يمين الحكم) في مشادة مع الحكم بعد تعادل فريقه إنتر ميامي مع سان خوسيه (الفرنسية)
15/5/2025-|آخر تحديث: 18:55 (توقيت مكة)

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع حكم المباراة كادت تؤدي إلى طرده بعد فشل إنتر ميامي في تحقيق الفوز من جديد.

وحقق إنتر ميامي فوزا واحدا فقط في ست مباريات بعد تعادله 3-3 مع سان خوسيه إيرثكويكس، وبدا ميسي محبطا بعد صفارة النهاية، ودخل في مشادة كلامية مع الحكم جو ديكرسون.

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ولوح البولغا بيده نحو الحكم الذي قال له "هل تريدني أن أطردك؟ انصرف!"، فانصرف ميسي فعلا، لكنه ظل غير سعيد وواصل التلويح بيده نحو الحكم وأشار إليه مرة أخرى.

حاول مدرب سان خوسيه، بروس أرينا، إبعاد النجم الأرجنتيني، وأكد لاحقًا أن ميسي كان غير راض تماما.

وقال أرينا "كما تعلمون هناك لغة عالمية عند الحديث مع الحكام. من الواضح أن ميسي لم يكن سعيدا. أردت حقًا التأكد من أنه لن يحصل على بطاقة حمراء، ولهذا السبب حاولتُ إبعاده عن الملعب".

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وأضاف "أخذه بطاقة حمراء في نهاية المباراة، كان سيكون أمرا سخيفا. لذا أردتُ فقط التأكد من خروجه من الملعب وجاهزيته للعب في المباراة القادمة مع ميامي".

ستكون خسارة ميسي بسبب الإيقاف ضربة قوية لميامي -الذي يحتل المركز الخامس في القسم الشرقي- بفارق ست نقاط عن المتصدر.

وعلى الرغم من معاناتهم، واصل ميسي تألقه بتسجيله عشرة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.

المصدر : الصحافة البريطانية

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