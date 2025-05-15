مبابي هداف ريال مدريد يشعل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي
أشعل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي التي تُقدم سنويا لهدّاف بطولات الدوري في القارة الأوروبية.
وسجّل مبابي أمس هدفا لريال مدريد في مرمى ريال مايوركا في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، ليعزز صدارته لهدافي الليغا برصيد 28 هدفا ويبتعد بفارق 3 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.
مبابي يصل لـ40 هدف هذا الموسم! 🔥#مبابي #ريال_مدريد #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/b512CZ7kwd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2025
وبهذا الهدف رفع مبابي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة في سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وهو الرقم نفسه الذي بحوزة النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 28 هدفا لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدّر السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتنغ لشبونة قائمة المنافسين على الحذاء الذهبي، إذ يملك في رصيده 57 نقطة بعد أن سجل لفريقه 36 هدفا في الدوري البرتغالي.
كيفية احتساب النقاط في مسابقة الحذاء الذهبي:
- يمنح اللاعب نقطتان مقابل كل هدف في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).
- وفي الدوريات المصنفة من 6 إلى 22 وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا (أبرزها الهولندي، البرتغالي، البلجيكي، التشيكي، التركي، اليوناني، النمساوي، البولندي) يمنح اللاعب 1.5 نقطة مقابل كل هدف، أما الدوريات من 23 إلى 55 فيُمنح اللاعب نقطة مقابل كل هدف.
وفي ما يأتي قائمة اللاعبين المنافسين هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي:
- السويدي فيكتور غيوكيرس لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي: 57 نقطة (38 هدفا).
- الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني: 56 نقطة (28 هدفا).
- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي: 56 نقطة (28 هدفا).
- الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني: 50 نقطة (25 هدفا).
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني: 50 نقطة (25 هدفا).
- الإيطالي ماتيو ريتيغي لاعب أتلانتا الإيطالي: 48 نقطة (24 هدفا).
- السويدي ألكنسدر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: 46 نقطة (23 هدفا).
- الدانماركي ميكا بيريث لاعب موناكو الفرنسي: 42.5 نقطة (13 هدفا) مع موناكو و(11 هدفا) مع شتورم غراتس النمساوي.
- الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: 42 نقطة (21 هدفا).
- النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: 42 نقطة (21 هدفا).
- المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: 42 نقطة (21 هدفا) مع السيتي وأينتراخت فرانكفورت.
- الغيني سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني: 40 نقطة (20 هدفا).
- النيوزيلندي كريس وود لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي: 40 نقطة (20 هدفا).
- التشيكي باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن الألماني: 38 نقطة (19 هدفا).
- الإنجليزي ماسون غرينوود لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي: 38 نقطة (19 هدفا).
- الكرواتي أنتي بوديمير لاعب أوساسونا الإسباني: 38 نقطة (19 هدفا).
- اليوناني إفتيميوس كولوريس لاعب بوغون شتشتين البولندي: 37.5 نقطة (26 هدفا).
- النيجيري فيكتور أوسمين لاعب غلطة سراي التركي: 36 نقطة (24 هدفا).
- الهولندي سيم ستيان لاعب تفينتي أنشخيده الهولندي: 36 نقطة (24 هدفا).
- البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني: 36 نقطة (18 هدفا).