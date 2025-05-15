موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة الـ32 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الجمعة الموافق 16 مايو/أيار الجاري على ملعب نادي الفتح، وتبدأ الساعة الـ6:55 مساء (18:55) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

واكتسح الهلال ضيفه في مواجهة الدور الأول بـ9 أهداف نظيفة، ويسيطر "الزعيم" على نتائج المواجهات السابقة بـ31 فوزا، مقابل 6 انتصارات للفتح و3 تعادلات.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال ضد الفتح:

SSC EXTRA 1 HD (تعليق سليمان الشريف)

SSC EXTRA 1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

سيحاول الهلال في مواجهته مع الفتح -صاحب المركز الثالث عشر الذي خسر ذهابا بتسعة أهداف نظيفة- حسم المركز الثاني والتأهل بالتالي إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك من خلال المحافظة أقله على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن النصر الثالث.

ويسعى "الزعيم" إلى تحقيق فوزه الثالث بقيادة مدربه الوطني محمد الشلهوب الذي تولى المهمة حتى نهاية الدوري بدلا من البرتغالي جورجي جيسوس، بعد إقالة الأخير عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

ويستمر غياب الثنائي ياسر الشهراني والبرتغالي جواو كانسيلو عن الهلال بسبب الإصابة.

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وقال الشلهوب بعد الفوز على العروبة برباعية نظيفة في المرحلة الماضية "مباراتنا كانت أفضل من المباراة السابقة (5-3 ضد الرائد)، وهذا يعكس التزام اللاعبين خلال التدريبات وأثناء المواجهة".

وأضاف "من أول يوم خلال إدارتي للهلال شاهدت الجدية من اللاعبين، وهذا انعكس على أداء الفريق في الملعب وحصد الثلاث نقاط. أبلغت اللاعبين في أول تدريب جماعي أن الجميع سيشارك ويحصل على فرصته".