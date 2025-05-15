موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد ضيفه التعاون في الجولة الـ32 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 16 مايو/أيار الجاري على ملعب الأول بارك معقل النصر، وتبدأ الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وتعادل الفريقان في الدوري الأول بنتيجة 1-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يدخل النصر المباراة متفوقا بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 31 انتصارا مقابل 8 انتصارات فقط للتعاون، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

واكتسح "العالمي" فريق الأخدود 9-0، الاثنين الماضي، ضمن الجولة 31 من الدوري، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، بفارق نقطتين عن المركز الثالث (القادسية).

وبعد غيابه عن مواجهة الأخدود، من المتوقع أن تشهد تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى عبد الله الخيبري وعلي الحسن.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب الوصافة، و11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.