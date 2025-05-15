لامين جمال يقترب من إنجاز حققه رونالدو في 9 أعوام

أصبح الموهبة الإسبانية لامين جمال على بُعد 90 دقيقة فقط من تحقيق إنجاز جديد مع فريقه برشلونة اليوم، في مباراة إسبانيول بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي حال فوز برشلونة اليوم على إسبانيول في ديربي كتالونيا التاريخي وحسم اللقب الـ28 في تاريخه، سينجح لامين جمال في معادلة رقم كريستيانو رونالدو في عدد ألقاب الليغا.

وقد ذكرت صحيفة "ماركا" أن لامين البالغ من العمر 17 عاما سيضيف لقبه الثاني للدوري الإسباني في 3 سنوات، في حين حقق رونالدو لقبين فقط بين عامي 2009 و2018.

واحتاج النجم البرتغالي مهاجم النصر السعودي الحالي، وأحد أعظم اللاعبين على مر العصور، إلى 9 مواسم في ريال مدريد لرفع لقبين في الدوري الإسباني (2011-2012 و2016-2017).

في موسم 2022-2023، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، استعاد فريق البلوغرانا عرش الدوري بعد 4 سنوات من الجفاف، ولكن بعيدا عن اللقب الجماعي، فإن ظهور لامين جمال كان اكتشافا لموهبة خارقة.

شارك الشاب لأول مرة مع الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط، وأصبح أصغر لاعب يرتدي قميص برشلونة في مباراة رسمية.

بفضل قدمه اليسرى الساحرة وقدرته على مراوغة اللاعبين ونضجه الذي يفوق عمره، تمت مقارنة بداياته بلاعبين شباب عظماء آخرين مثل ليونيل ميسي وأنسو فاتي، ومع ذلك، يبدو أن لامين مصمم على كتابة قصته الخاصة.

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في الموسم الحالي، أصبح لاعبا أساسيا في خطة المدرب الجديد هانسي فليك، وكانت أهدافه وتمريراته الحاسمة بمثابة مفتاح لإبقاء برشلونة على قمة جدول الترتيب، وسط معركة ضروس مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد.