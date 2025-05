شاهد.. أوونيي لاعب نوتنغهام فوريست في غيبوبة بعد إصابته بمباراة ليستر سيتي

وُضع النيجيري تايوو أوونيي مهاجم نوتنغهام فوريست، سابع الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في البطن، وفقا لتقارير صحفية نُشرت أمس الثلاثاء.

وكان اللاعب الدولي البالغ 27 عاما نُقل الاثنين إلى المستشفى لإجراء العملية، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال تعادل فريقه مع ليستر سيتي 2-2 الأحد في في ختام المرحلة 36 من الدوري.

ولا توجد مؤشرات على أن حالة أوونيي تشكل خطرا على حياته، وتُفهم الغيبوبة بأنها إجراء طبي يهدف إلى الحد من حركته وتنظيم معدل ضربات قلبه.

واصطدم اللاعب بالقائم بقوة أثناء محاولته متابعة كرة للسويدي أنتوني إيلانغا بضغط من لاعب ليستر الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 88.

وتلقى لاحقا علاجا لدقائق عدة على أرض الملعب قبل أن يُسمح له بالعودة إلى اللعب.

وعلى الرغم من ظهوره بوضوح في حالة من عدم الراحة، واصل أوونيي اللعب لأن نوتنغهام كان قد استنفد جميع تبديلاته، بينما كان الفريق يسعى لتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

واكتشف الطاقم الطبي في النادي مدى خطورة إصابته الاثنين ليُنقل فورا إلى المستشفى لإجراء العملية.

Ouch I bet that fucking hurt Awoniyi smashed into the post #NFOLEI pic.twitter.com/UChuDeTJyZ

وقال النادي في بيان مطوّل بعد انتقادات طالت مالكه اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس الذي بدا كأنه دخل في مشادة مع المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على أرض الملعب بعد نهاية المباراة "كان رد فعله (ماريناكيس) نابعا من اهتمام عميق وإحساس بالمسؤولية واستثمار عاطفي تجاه أحد أبناء النادي".

This is pathetic from the Nottingham Forest owner, disrespecting the manager publicly.

Nuno Espirito Santo has been one of the best managers in the league this season.

Complete lack of respect for his work this season. #Nottinghamforest #NUNO pic.twitter.com/mvdGgPvZZH

— 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗗𝗡𝗔 🧬 (@DNA_MUFC) May 11, 2025