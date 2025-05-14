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كروس: برشلونة فريق لا يخاف وريال مدريد فاقد للثقة

كروس واحتفال لاعبي برشلونة
توني كروس (يسار) معجب بأداء برشلونة تحت قيادة المدرب هانسي فليك (مواقع التواصل)
14/5/2025

لم يتردد الألماني توني كروس اللاعب السابق لريال مدريد في إظهار انبهاره بالطريقة التي يلعب فيها برشلونة تحت قيادة مواطنه هانسي فليك خاصة في مواجهة الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 فاز برشلونة على ريال مدريد في جميع مواجهات الكلاسيكو بكل البطولات، حيث تواجه الغريمان 4 مرات في 3 بطولات مختلفة.

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وتغلّب برشلونة الأحد الماضي على ريال مدريد في الكلاسيكو الحاسم على صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني بنتيجة 4-3، وهي مباراة انتصر فيها "البلوغرانا" رغم التأخر بهدفين في أول ربع ساعة منها.

وقال كروس خلال ظهوره في البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen" مع شقيقه "حتى بعد تقدم الريال 2-0 كانت لدي شكوك في أن الفريق قادر على الفوز وهذا هو الشعور العام هذا الموسم، كي أكون منصفا فإن التقدم بهدفين بمثابة نعمة مفاجئة".

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وأضاف "الشيء المذهل حقا في برشلونة أنهم يواصلون اللعب وكأن شيئا لم يحدث (بعد التأخر 0-2)، لا يظهر عليهم الخوف من الخسارة".

وتابع كروس "لديهم (برشلونة) سهولة كبيرة في التعامل مع الكرة أما ريال مدريد فلم يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته من حيث الثقة، والمفاجئ أكثر أنهم لم يستغلوا هذا التقدم. إنه أمر مثير للدهشة".

وافتقد ريال مدريد لخدمات 6 لاعبين في الكلاسيكو بسبب الإصابات وهم داني كارفاخال، وإدير ميليتاو، وأنطونيو روديغر، ودافيد ألابا وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي، وهي غيابات أثرت على أداء الفريق فنيا وفق كروس.

وزاد الألماني "لقد فقد ريال مدريد خط الدفاع بالكامل، دائما تتوقع من الفريق أن يبدأ اللعب من الخلف ولتنفيذ ذلك تحتاج إلى لاعبين قادرين على القيام بذلك، فمعظم الفرق تمارس ضغطا عاليا ولهذا أصبح من الصعب جدًا المنافسة ضد الفرق الكبرى هذا العام".

وختم كروس "كان موسما مرهقا للغاية. من الواضح أن العديد من اللاعبين اضطروا للعب أغلب اللقاءات ثم تخسر مباريات لم تكن لتخسرها في السابق. في هذا النادي يكون وقع الأمور أكثر حدّة عندما لا تسير كما يجب.

يُذكر أن كروس (35 عاما) اعتزل كرة القدم الصيف الماضي بعد موسم ناجح مع ريال مدريد، تلاه الاقصاء من ربع نهائي كأس أوروبا (يورو 2024) بخسارة ألمانيا من إسبانيا.

تصنيف الدوري الإسباني تراجع من المركز الثالث إلى الرابع
كروس (يمين) لعب في صفوف ريال مدريد 10 مواسم قبل اعتزاله العام الماضي (غيتي)

ودافع كروس عن قميص ريال مدريد لمدة 10 مواسم خاض خلالها 465 مباراة بجميع البطولات، وسجل 29 هدفا وقدّم 99 تمريرة حاسمة.

كما تُوج مع النادي الملكي بـ23 لقبا أبرزها الدوري الإسباني (4)، دوري أبطال أوروبا (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، كأس العالم للأندية (5).

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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