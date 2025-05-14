كروس: برشلونة فريق لا يخاف وريال مدريد فاقد للثقة

لم يتردد الألماني توني كروس اللاعب السابق لريال مدريد في إظهار انبهاره بالطريقة التي يلعب فيها برشلونة تحت قيادة مواطنه هانسي فليك خاصة في مواجهة الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 فاز برشلونة على ريال مدريد في جميع مواجهات الكلاسيكو بكل البطولات، حيث تواجه الغريمان 4 مرات في 3 بطولات مختلفة.

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وتغلّب برشلونة الأحد الماضي على ريال مدريد في الكلاسيكو الحاسم على صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني بنتيجة 4-3، وهي مباراة انتصر فيها "البلوغرانا" رغم التأخر بهدفين في أول ربع ساعة منها.

وقال كروس خلال ظهوره في البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen" مع شقيقه "حتى بعد تقدم الريال 2-0 كانت لدي شكوك في أن الفريق قادر على الفوز وهذا هو الشعور العام هذا الموسم، كي أكون منصفا فإن التقدم بهدفين بمثابة نعمة مفاجئة".

🗣️❗️Toni Kroos on Hansi Flick's Barcelona: "It's really impressive about Barça. They keep playing as if nothing had happened [even after the 2-0]. You don't notice any fear of losing." pic.twitter.com/zW0yxMQIYo — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 13, 2025

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وأضاف "الشيء المذهل حقا في برشلونة أنهم يواصلون اللعب وكأن شيئا لم يحدث (بعد التأخر 0-2)، لا يظهر عليهم الخوف من الخسارة".

وتابع كروس "لديهم (برشلونة) سهولة كبيرة في التعامل مع الكرة أما ريال مدريد فلم يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته من حيث الثقة، والمفاجئ أكثر أنهم لم يستغلوا هذا التقدم. إنه أمر مثير للدهشة".

وافتقد ريال مدريد لخدمات 6 لاعبين في الكلاسيكو بسبب الإصابات وهم داني كارفاخال، وإدير ميليتاو، وأنطونيو روديغر، ودافيد ألابا وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي، وهي غيابات أثرت على أداء الفريق فنيا وفق كروس.

وزاد الألماني "لقد فقد ريال مدريد خط الدفاع بالكامل، دائما تتوقع من الفريق أن يبدأ اللعب من الخلف ولتنفيذ ذلك تحتاج إلى لاعبين قادرين على القيام بذلك، فمعظم الفرق تمارس ضغطا عاليا ولهذا أصبح من الصعب جدًا المنافسة ضد الفرق الكبرى هذا العام".

وختم كروس "كان موسما مرهقا للغاية. من الواضح أن العديد من اللاعبين اضطروا للعب أغلب اللقاءات ثم تخسر مباريات لم تكن لتخسرها في السابق. في هذا النادي يكون وقع الأمور أكثر حدّة عندما لا تسير كما يجب.

يُذكر أن كروس (35 عاما) اعتزل كرة القدم الصيف الماضي بعد موسم ناجح مع ريال مدريد، تلاه الاقصاء من ربع نهائي كأس أوروبا (يورو 2024) بخسارة ألمانيا من إسبانيا.

ودافع كروس عن قميص ريال مدريد لمدة 10 مواسم خاض خلالها 465 مباراة بجميع البطولات، وسجل 29 هدفا وقدّم 99 تمريرة حاسمة.

كما تُوج مع النادي الملكي بـ23 لقبا أبرزها الدوري الإسباني (4)، دوري أبطال أوروبا (5)، كأس السوبر الأوروبي (4)، كأس العالم للأندية (5).