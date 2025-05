كروس: برشلونة فريق لا يخاف وريال مدريد فاقد للثقة

لم يتردد الألماني توني كروس اللاعب السابق لريال مدريد في إظهار انبهاره بالطريقة التي يلعب فيها برشلونة تحت قيادة مواطنه هانسي فليك خاصة في مواجهة الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 فاز برشلونة على ريال مدريد في جميع مواجهات الكلاسيكو بكل البطولات، حيث تواجه الغريمان 4 مرات في 3 بطولات مختلفة.

وتغلّب برشلونة الأحد الماضي على ريال مدريد في الكلاسيكو الحاسم على صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني بنتيجة 4-3، وهي مباراة انتصر فيها "البلوغرانا" رغم التأخر بهدفين في أول ربع ساعة منها.

وقال كروس خلال ظهوره في البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen" مع شقيقه "حتى بعد تقدم الريال 2-0 كانت لدي شكوك في أن الفريق قادر على الفوز وهذا هو الشعور العام هذا الموسم، كي أكون منصفا فإن التقدم بهدفين بمثابة نعمة مفاجئة".

🗣️❗️Toni Kroos on Hansi Flick's Barcelona:

"It's really impressive about Barça. They keep playing as if nothing had happened [even after the 2-0]. You don't notice any fear of losing." pic.twitter.com/zW0yxMQIYo

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 13, 2025