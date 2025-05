عرض خرافي من مان سيتي للتعاقد مع فيرتز نجم ليفركوزن

تعمل إدارة مانشستر سيتي بكل قوة على تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الكروي القادم 2025-2026، إذ تقترب من التعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الألماني وفق تقارير بريطانية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن السيتي يقترب من إبرام أغلى انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن في صفقة قياسية تبلغ 126 مليون جنيه إسترليني.

وتحرّكت إدارة السيتي بسرعة من أجل خطف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي يسعى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني إلى التعاقد معه أيضا.

Florian Wirtz and his parents flew to Manchester for a meeting with Pep Guardiola today. They returned to Germany this evening. Hans Wirtz did not want to comment [@BILD] pic.twitter.com/1eTkJB6MSX

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 13, 2025