عرض خرافي من مان سيتي للتعاقد مع فيرتز نجم ليفركوزن

تعمل إدارة مانشستر سيتي بكل قوة على تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الكروي القادم 2025-2026، إذ تقترب من التعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الألماني وفق تقارير بريطانية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن السيتي يقترب من إبرام أغلى انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن في صفقة قياسية تبلغ 126 مليون جنيه إسترليني.

وتحرّكت إدارة السيتي بسرعة من أجل خطف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي يسعى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني إلى التعاقد معه أيضا.

Florian Wirtz and his parents flew to Manchester for a meeting with Pep Guardiola today. They returned to Germany this evening. Hans Wirtz did not want to comment [@BILD] pic.twitter.com/1eTkJB6MSX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 13, 2025

ووصل فيرتز الذي يُعد من أبرز المواهب الكروية في أوروبا مع والده ووكيل أعماله إلى مدينة بلاكبول الإنجليزية صباح أمس الثلاثاء على متن طائرة خاصة قادما من ماستريخت في هولندا، بهدف إجراء محادثات مع مسؤولي السيتي.

وعند وصولهم نقلوا بسيارة إلى مدينة مانشستر للقاء بيب غوارديولا مدرب السيتي قبل أن يعودوا إلى ألمانيا في اليوم نفسه مساء.

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وتقرر سفر فيرتز عبر المطار الهولندي الواقع خلف الحدود الألمانية الهولندية تفاديا للفت الأنظار، لكن صحيفة "بيلد" تمكنت من التقاط صور اللاعب ووالده أثناء عودتهما.

وحاول أحد الصحفيين الحصول على معلومات من والد فيرتز لكنه فضّل التزام الصمت، وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وحدد غوارديولا اسم فيرتز كهدف أول لمانشستر سيتي في طريقه لإعادة بناء تشكيلته للموسم المقبل وتعويض رحيل البلجيكي كيفين دي بروين الذي سيغادر ملعب الاتحاد بعد نهاية عقده أواخر شهر يونيو/حزيران المقبل.

وإذا تمت الصفقة بالمبلغ المذكور فإن مانشستر سيتي سيحطّم الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية المسجّل حاليا باسم مويسيس كايسيدو الذي انتقل من برايتون إلى تشلسي صيف عام 2023 مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

ورغم تبقّي عامين على عقد فيرتز مع باير ليفركوزن، فإن فريقه يفضّل بيعه لنادي مانشستر سيتي على أن ينتقل إلى أحد منافسيه في الدوري الألماني، في إشارة إلى بايرن ميونخ الذي عرض 84 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

🗞️ Bayer Leverkusen have reportedly reached a verbal agreement with Man City for the transfer of Florian Wirtz, in an attempt to prevent him from joining Bundesliga rivals Bayern Munich 🇩🇪👀 pic.twitter.com/M9oTkr4S0s — LiveScore (@livescore) May 14, 2025

وعاد فيرتز إلى الملاعب الشهر الماضي بعد إصابة في الركبة حرمته من خوض مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

وكان فيرتز عنصرا أساسيا في تتويج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي 2023-2024 لأول مرة في تاريخ النادي ومن دون أي هزيمة، كما تُوّج أيضا في الموسم نفسه بلقب كأس ألمانيا تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأسهم فيرتز هذا الموسم مع فريقه في تسجيل 31 هدفا في 44 مباراة بجميع البطولات (سجل 16 وقدّم 15 تمريرة حاسمة)، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.