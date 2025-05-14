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عرض خرافي من مان سيتي للتعاقد مع فيرتز نجم ليفركوزن

Florian Wirtz of Bayer 04 Leverkusen looks on during the 1.Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and Borussia Dortmund at BayArena, Leverkusen, Germany on May 11, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
فيرتز نجم ليفركوزن قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي عند انتقاله إلى مانشستر سيتي (غيتي)
14/5/2025

تعمل إدارة مانشستر سيتي بكل قوة على تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الكروي القادم 2025-2026، إذ تقترب من التعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الألماني وفق تقارير بريطانية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن السيتي يقترب من إبرام أغلى انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن في صفقة قياسية تبلغ 126 مليون جنيه إسترليني.

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وتحرّكت إدارة السيتي بسرعة من أجل خطف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي يسعى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني إلى التعاقد معه أيضا.

ووصل فيرتز الذي يُعد من أبرز المواهب الكروية في أوروبا مع والده ووكيل أعماله إلى مدينة بلاكبول الإنجليزية صباح أمس الثلاثاء على متن طائرة خاصة قادما من ماستريخت في هولندا، بهدف إجراء محادثات مع مسؤولي السيتي.

وعند وصولهم نقلوا بسيارة إلى مدينة مانشستر للقاء بيب غوارديولا مدرب السيتي قبل أن يعودوا إلى ألمانيا في اليوم نفسه مساء.

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وتقرر سفر فيرتز عبر المطار الهولندي الواقع خلف الحدود الألمانية الهولندية تفاديا للفت الأنظار، لكن صحيفة "بيلد" تمكنت من التقاط صور اللاعب ووالده أثناء عودتهما.

وحاول أحد الصحفيين الحصول على معلومات من والد فيرتز لكنه فضّل التزام الصمت، وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

Florian Wirtz of Bayer 04 Leverkusen controls the ball during the 1.Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and Borussia Dortmund at BayArena, Leverkusen, Germany on May 11, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
ليفركوزن يفضل بيع نجمه فيرتز للسيتي أكثر من منافسه بايرن ميونخ (غيتي)

وحدد غوارديولا اسم فيرتز كهدف أول لمانشستر سيتي في طريقه لإعادة بناء تشكيلته للموسم المقبل وتعويض رحيل البلجيكي كيفين دي بروين الذي سيغادر ملعب الاتحاد بعد نهاية عقده أواخر شهر يونيو/حزيران المقبل.

وإذا تمت الصفقة بالمبلغ المذكور فإن مانشستر سيتي سيحطّم الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية المسجّل حاليا باسم مويسيس كايسيدو الذي انتقل من برايتون إلى تشلسي صيف عام 2023 مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

ورغم تبقّي عامين على عقد فيرتز مع باير ليفركوزن، فإن فريقه يفضّل بيعه لنادي مانشستر سيتي على أن ينتقل إلى أحد منافسيه في الدوري الألماني، في إشارة إلى بايرن ميونخ الذي عرض 84 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وعاد فيرتز إلى الملاعب الشهر الماضي بعد إصابة في الركبة حرمته من خوض مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

وكان فيرتز عنصرا أساسيا في تتويج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي 2023-2024 لأول مرة في تاريخ النادي ومن دون أي هزيمة، كما تُوّج أيضا في الموسم نفسه بلقب كأس ألمانيا تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأسهم فيرتز هذا الموسم مع فريقه في تسجيل 31 هدفا في 44 مباراة بجميع البطولات (سجل 16 وقدّم 15 تمريرة حاسمة)، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

المصدر : صن

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