لاعبو برشلونة يتمنون فوز ريال مدريد على مايوركا

قد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن ترى فريقا يتمنى فوز غريمه في مباراة خلال بطولة يتنافس عليها الفريقان، لكن هذا الأمر بات حقيقيا فيما يتعلق بالصراع على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد.

وبعد خسارة الكلاسيكو الأخير يستقبل ريال مدريد الليلة ضيفه ريال مايوركا على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ36 من الليغا، وهي مباراة يتمنى لاعبو برشلونة فوز غريمهم، بحسب صحيفة كتالونية.

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ففي حال تعثّر ريال مدريد بالتعادل أو الخسارة أمام مايوركا فهذا يعني تتويج برشلونة بلقب الليغا رسميا قبل أن يلعب غدا أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا ضمن الجولة ذاتها، وهو ما لا يريده لاعبو الفريق الكتالوني.

أما فوز ريال مدريد فيعني إمكانية احتفال لاعبي برشلونة باللقب على ملعب إسبانيول شريطة تحقيق الفوز على المنافس الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن هناك حالة من الإجماع في غرفة ملابس برشلونة بالرغبة في التتويج باللقب على أرض الملعب لا خلف الشاشات.

وفي حال حدوث ذلك فإن ذلك سيُعد تكرارا لسيناريو قبل موسمين حين تُوج برشلونة بقيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز بلقب الليغا على ملعب إسبانيول بالتحديد بعد الفوز بنتيجة 4-2.

في ذلك الوقت كان لا يزال هناك 4 جولات متبقية على نهاية موسم 2022-2023، وأدى فوز برشلونة إلى هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية، لكن في الموسم الحالي تبدو وضعية إسبانيول أفضل قليلا من تلك النسخة.

وبعد ذلك اللقاء احتفل لاعبو برشلونة باللقب على أرضية الملعب من خلال تشكيل دائرة والهتاف "كامبيوني. كامبيوني"، وهو ما أثار غضب جماهير إسبانيول بشدة التي اقتحمت أرضية الملعب بنية الاعتداء على لاعبي البلوغرانا الذين هربوا سريعا إلى النفق المؤدي لغرف الملابس وفق "سبورت".

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ولهذا السبب بالتحديد اتخذ برشلونة قرارا واضحا يقضي بأن الاحتفالات ستكون بسيطة على أرض الملعب في حال تم حسم اللقب رسميا، في حين ستُقام الاحتفالات في غرف الملابس.

أما الاحتفال الجماهيري الكبير فمن المتوقع أن يُقام يوم الأحد المقبل على ملعب مونتجويك الأولمبي، بعد مباراة برشلونة وفياريال ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 82 نقطة، بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل 3 جولات من النهاية.