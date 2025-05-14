هل عاقب يويفا حكم مباراة إنتر ميلان وبرشلونة؟

كشف تقرير إسباني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عاقب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك بعد أدائه في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، لكن بطريقة غير مباشرة.

وترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مارتشينياك كان المرشح الأبرز لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكنه دفع ثمنا باهظا لأدائه التحكيمي "المثير للجدل" في مباراة إنتر ميلان وبرشلونة بإياب نصف النهائي.

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وأكدت أن "يويفا" لم تمنح مارتشينياك شرف إدارة أكثر المباريات المنتظرة كل عام في البطولة الأوروبية العريقة (النهائي)، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان والمقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، ومنحتها للروماني إشتيفان كوفاتش.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن العديد من قرارات مارتشينياك في تلك المباراة محل جدل واسع خاصة ركلة الجزاء التي احتسبها لصالح لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان ضد باو كوبارسي مدافع برشلونة.

وكذلك الخطأ المحتمل في الهدف الثالث لإنتر ميلان (3-3) بعد أن عرقل الهولندي دينزل دومفريس نظيره جيرارد مارتن ظهير برشلونة، قبل أن يمرر الأول كرة أرضية سجّل منها فرانشيسكو أتشيربي هدف التعادل "للنيراتزوري" في الوقت بدل الضائع.

وأعلن يويفا عن تكليف كوفاتش بإدارة نهائي دوري الأبطال وسيساعده على الخطوط مواطنيه ميهاي ماريسا وفيرينتس تونيوغي، بينما سيوجَد الهولندي دينيس يوهان هيغلر في تقنية الفيديو المساعد.

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ولن يدير مارتشينياك أيضا المباراة النهائية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، حيث أُسندت الأولى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين للحكم الألماني فيليكس تسفاير، في حين سيدير البوسني إيرفان بيلغتو نهائي الثانية بين تشلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني.