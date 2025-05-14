موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في المرحلة الـ32 من الدوري السعودي لكرة القدم وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة الخميس الموافق 15 مايو/أيار الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وفاز الاتحاد في مواجهة الدور الأول 4-1، ويهيمن "العميد" على نتائج المواجهات السابقة بـ34 انتصارا مقابل 10 انتصارات للرائد و19 تعادلا.

وسيكون الاتحاد أمام فرصة حسم لقبه العاشر حين يلتقي الخميس مع مضيفه الرائد متذيل الترتيب الذي حُسِمَ هبوطه إلى المستوى الثاني.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام الهلال بطل الموسم الماضي، وبالتالي وبتجديده فوزه على الرائد الذي خسر ذهابا 4-1، وتحقيقه انتصاره الرابع تواليا، سيحسم اللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم.

وسيكون اللقب من نصيب الاتحاد بغض النظر عن نتيجة الهلال مع ضيفه الفتح الجمعة، وذلك بسبب أفضلية المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، إذ فاز إيابا في المرحلة الـ21 4-1 بعدما خسر ذهابا في المرحلة الرابعة 1-3.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي:

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

إعلان

وبعد فوزه في المرحلة الماضية على الفيحاء 3-0 بفضل ثنائية الفرنسي كريم بنزيمة الذي رفع رصيده إلى 21 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين خلف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (23)، قال المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان "بعد الفوز على النصر (3-2 في المرحلة قبل الماضية)، اكتسب الفريق القوة الذهنية اللازمة لتحقيق الانتصارات في باقي المباريات".

وسيغيب عن الاتحاد المهاجم الفرنسي موسى ديابي بسبب الإيقاف مباراتين من لجنة الانضباط والأخلاق بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام النصر.

وفي ظل الوضع المعنوي الصعب للرائد الذي حُسِمَ هبوطه إلى المستوى الثاني بعد خسارته مبارياته الثلاث الأخيرة والاكتفاء بفوز يتيم في آخر 10 مراحل، يبدو الاتحاد مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الـ24 للموسم وبالتالي حسم اللقب، مع فرصة لفوز بلقب آخر في ختام الموسم حين يلتقي القادسية في نهائي مسابقة الكأس في 30 الشهر الحالي.

ومن المؤكد أن الاتحاد استفاد تماما من التركيز بشكل كامل على المنافسات المحلية نتيجة غيابه القاري بعد حلوله خامسا في دوري الموسم الماضي، في حين انشغل خصومه بدوري أبطال آسيا للنخبة الذي ذهب لقبه للأهلي في نهائي جدة على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.