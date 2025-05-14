ماركا: العرض السعودي المليوني لفينيسيوس وهم

كشف تقرير إسباني عن مفاجأة صادمة تتعلق بالمعلومات التي راجت في الأشهر الأخيرة عن وجود عرض سعودي ضخم من أجل ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية وعالمية في الفترة الماضية أنباء تشير إلى وجود عرض خيالي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس مقابل 200 مليون يورو سنويا ولمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى 300 مليون يورو يحصل عليها ريال مدريد كرسوم انتقال مقابل إتمام الصفقة.

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لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل بنفيها القاطع لوجود مثل هذه الأرقام الخيالية إذ وصفت العرض المزعوم "بالوهمي".

وأكدت في الوقت نفسه عقد اجتماعين مباشرين على الأقل بين وكلاء فينسيوس وكبار مسؤولي الدوري السعودي عُقدا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف صياغة عرض يُمكن استخدامه للضغط على ريال مدريد لتحسين شروط عقد اللاعب البرازيلي مع النادي الملكي.

وخلال الاجتماعين ناقش الطرفان جملة بنود من ضمنها إمكانية أن يصبح فينيسيوس سفيرا لكأس العالم 2034 المقرر إقامته في السعودية.

وشددت الصحيفة على أنه رغم الشائعات التي روّج لها المقربون من اللاعب عن الإغراءات المالية السعودية، فإن "العرض الخرافي الذي يشمل راتبا قدره 200 مليون يورو سنويا لم يجرِ الحديث عنه على الإطلاق في الاجتماعين المذكورين".

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خلافات بشأن التجديد

وتُعيق المطالب المالية للاعب اكتمال اتفاق تمديد العقد الحالي مع ريال مدريد، إذ يطلب راتبا عاليا للغاية وانخفض مؤخرا إلى 30 مليون يورو صافيا سنويا ويتضمن مكافأة التجديد، لكن الإدارة الرياضية للنادي الملكي تريد ألا يتجاوز الراتب الجديد للبرازيلي 20 مليون يورو.

وبحسب "ماركا"، فإن المفاوضات بين فينيسيوس وريال مدريد توقفت مؤقتا في انتظار استئنافها قريبا، علما بأن اللاعب البرازيلي يتقاضى حاليا 17 مليون يورو سنويا منذ تجديد عقده في 2022، وهو راتب مشابه لما يتقاضاه زميله الفرنسي كيليان مبابي من دون احتساب المكافآت الضخمة عند التوقيع.

وتأتي معلومات "ماركا" بعد أيام قليلة من أخرى نشرتها مواطنتها "آس" أكدت فيها أن الطرفين (ريال مدريد واللاعب) توصلا بالفعل إلى اتفاق بتمديد العقد حتى 2030 براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، كما يتضمن العقد الجديد بعض المكافآت المالية.

ورغم تسجيله 20 هدفا وتقديمه 16 تمريرة حاسمة لزملائه في 50 مباراة بجميع البطولات، فإن أداء فينيسيوس لا يزال بعيدا عن المستوى الاستثنائي الذي قدّمه الموسم الماضي وبسببه نافس بقوة على جائزة الكرة الذهبية وحصد جائزة الأفضل "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024، حيث طغى طابعه الانفعالي وشخصيته الجدلية على أدائه الفني داخل الملعب.

وتزداد الأصوات داخل ريال مدريد التي عبّرت عن استيائها من سلوك اللاعب بسبب علاقته المتوترة مع اللاعبين الكبار في غرفة الملابس وعدم التزامه في الغالب بالواجبات الدفاعية، لتُطرح التساؤلات عن جدوى الاحتفاظ بلاعب "مثير للجدل" وفق وصف الصحيفة ذاتها خاصة بعد أن أصبح مبابي قائد المشروع الرياضي القادم.

بعض أصحاب هذه الأصوات المستاءة ترى أنه إذا ظهر العرض السعودي "المغري"، فإن من الأفضل لريال مدريد وفينيسيوس قبوله.