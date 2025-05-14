سامبدوريا الإيطالي يهبط لدوري الدرجة الثالثة

هبط سامبدوريا إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله السلبي -أمس الثلاثاء- مع يوفنتوس ستابيا في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 لدوري الدرجة الثانية.

وأنهى سامبدوريا -وصيف كأس أوروبا للأندية البطلة عام 1992- الموسم في المركز الـ18 المؤدي مباشرة إلى الدرجة الثالثة بعدما جمع 41 نقطة في 38 مباراة.

وفاز سامبدوريا بلقبه الوحيد في دوري الأضواء الإيطالي في 1991 خلال فترة ذهبية للنادي عندما صال الثنائي جيانلوكا فيالي وروبرتو مانشيني وجال في دفاعات الفرق المنافسة.

لكن سامبدوريا أخفق في الفوز بأي لقب منذ كأس إيطاليا 1994، وبعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى في 2023 سيلعب في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.

وعانى الفريق من مشكلات مالية في الأعوام الماضية، إذ بلغت خسائره في حسابات عام 2024 نحو 40.7 مليون يورو.

وعلى الرغم من خوضه ملحق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، اتجه هذا الموسم تدريجيا نحو الهبوط.

وكان النادي قريبا من الإفلاس بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية في 2023، لكن الرئيس الحالي ماتيو مانفريدي ومالك نادي ليدز يونايتد الإنجليزي السابق أندريا رادريزاني الذي غادر النادي لاحقا، أنقذاه من ذلك.

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ويمتلك رجل الأعمال السنغافوري جوزف تي الحصة الأكبر في النادي الذي تأسس عام 1946.

وكان النادي عيّن نجميه السابقين ألبيريكو إيفاني وأتيليو لومباردو كمدربين في أبريل/نيسان في محاولة لتفادي الهبوط، وذلك بعد نشاط كبير في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

ويُعد إيفاني رابع مدرب يقود سامبدوريا هذا الموسم، بعد كل من نجم يوفنتوس وميلان السابق أندريا بيرلو، أندريا سوتيل وليوناردو سيمبليتشي.