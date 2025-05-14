رئيس البرازيل يعارض تعيين أنشيلوتي: "لم يكن يوما مدربا لإيطاليا"

اعترض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على قرار اتحاد كرة القدم في بلاده بشأن التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لتدريب المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن رسميا، الاثنين الماضي، أن أنشيلوتي (65 عاما) سيتولى منصب مدرب المنتخب بعد رحيله عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.

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ويبدو أن دا سيلفا، الذي اعتاد على طرح آرائه في أي قضية بالبلاد رغم أنها تثير جدلا كبيرا، كان يفضّل التعاقد مع مدربين محليين.

وقال دا سيلفا "في الحقيقة لا أكنّ أي عداء لوجود مدرب أجنبي على رأس المنتخب الوطني، لكن هناك مدربون في البرازيل يمكنهم قيادة الفريق".

Presidente do Brasil, Lula fala sobre contratação de Ancelotti e diz que Seleção Brasileira deveria fazer experiência de convocar somente jogadores que atuam no Brasileirão. 🎥 @JornalOGlobo | @MarceloNinio pic.twitter.com/Aybf7yUxN5 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 13, 2025

واستدرك الرئيس البرازيلي "إنه (أنشيلوتي) مدرب عظيم، وآمل أن يتمكّن بفضل خبرته التكتيكية والإستراتيجية من مساعدة المنتخب البرازيلي، أعتقد أننا نمر بفترة جفاف في إنتاج اللاعبين، إذ لم نعد نملك الجيل الذهبي الذي كنا نمتلكه سابقا، فقط تذكّروا خط هجومنا في 2002 و2006".

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وانتقد لولا دا سيلفا المدرب أنشيلوتي العام الماضي، عندما بدأ الحديث عن إمكانية توليه منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي، فقال "لم يكن يوما مدربا لمنتخب إيطاليا. لماذا لا يحل مشاكل منتخب بلاده الذي لم يتأهل حتى لكأس العالم 2022؟".

في الأثناء طالب الرئيس البرازيلي بالاعتماد على اللاعبين الذين ينشطون في الدوري البرازيلي وعدم استدعاء المحترفين، من أجل تمثيل "السيليساو".

وقال "أبلغت رئيس الاتحاد البرازيلي أنني أرغب في تجربة استدعاء أفضل لاعبي الدوري البرازيلي. لنقم باستدعاء أفضل 22 لاعبا في البطولة ونرى ما الذي سيحدث. أعتقد أن النتيجة ستكون مماثلة أو أفضل".

لكن مثل هذه التجربة تبدو مستحيلة في ظل وجود أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني للبرازيل، خاصة أن أول ما فعله الإيطالي هو استدعاء كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، الذي سيعود إلى تشكيلة "السيليساو" في القائمة التي ستُعلن يوم 26 مايو/أيار الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

دونغا يشيد

في المقابل أشاد دونغا قائد المنتخب البرازيلي الذي تُوج بكأس العالم 1994 ومدربه لاحقا باختيار أنشيلوتي لتولي تدريب "راقصي السامبا".

وقال "لقد جلب الاتحاد البرازيلي اسما كبيرا وهو مدرب لا يحتاج لتقديم أوراق اعتماده. يجب على الجميع مساعدته على التأقلم بسرعة".

Dunga, histórico de la selección brasileña, dialogó con Olé y compartió su opinión sobre la llegada de Carlo Ancelotti 🇧🇷👔 💬 "El currículum del chico lo dice todo, es un buen chico, tiene buena experiencia, ¿no? Ahora, no tiene sentido que lo traigamos y lo pongamos ahí porque… pic.twitter.com/nuodGgbgZJ — Diario Olé (@DiarioOle) May 13, 2025

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وأوضح وجهة نظره "عندما يتمتع المدرب الأجنبي بجودة عالية فلن يبدو الأمر غريبا لأحد. الجميع سيشجّعه على أن يُقدّم شيئا إيجابيا للكرة البرازيلية، سواء من حيث التنظيم أو أسلوب اللعب أو اختيار اللاعبين، حتى لو استبعد لاعبا أو اثنين، وهو ما يعد أمرا مثيرا للجدل بالبرازيل عند حدوثه، فإنها ستكون تجربة جيدة".

ومن المقرر أن يظهر أنشيلوتي للمرة الأولى في وظيفته الجديدة في مباراة الإكوادور والبرازيل المقررة يوم 6 يونيو/حزيران المقبل في الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وبعدها بأيام وتحديدا يوم 11 من الشهر نفسه سيلعب راقصو السامبا على أرضهم ضد باراغواي.

ويحتل المنتخب البرازيل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة قبل 4 جولات من نهاية التصفيات، علما بأن المنتخبات الستة الأولى ستتأهل مباشرة إلى المونديال المقبل.