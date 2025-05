تشيزني: زوجتي تقرر مستقبلي مع برشلونة

كشف البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة عن مفاجأة طريفة تتعلق باتخاذه قرار البقاء أو الرحيل عن برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

وخلال سؤاله عن مستقبله مع النادي الكتالوني بعد موقعة الكلاسيكو، أكد تشيزني أنه تلقى عرضا لتمديد عقده مع برشلونة لمدة عامين، معترفا في الوقت ذاته بأن هذا القرار بيد زوجته.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وقال تشيزني في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "لا أخفيكم سرّا. لديّ عرض للاستمرار في برشلونة لمدة عامين إضافيين، النادي قدّم العرض بالفعل لكنني طلبت بعض الوقت، أحتاج لاتخاذ القرار مع عائلتي لمعرفة ما هو الأفضل لنا".

🗣️ Szczęsny sobre la ampliación de contrato con el Barça: "No lo sé. No oculto que me ofrecieron una extensión de dos años, pero tengo que decidir con mi familia qué es lo mejor para nosotros. Creo que les debo a mi familia, a mi esposa, tomar estas decisiones juntos, así que aún… pic.twitter.com/8FfDbOnDAN

— Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 11, 2025