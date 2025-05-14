تشيزني: زوجتي تقرر مستقبلي مع برشلونة

كشف البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة عن مفاجأة طريفة تتعلق باتخاذه قرار البقاء أو الرحيل عن برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

وخلال سؤاله عن مستقبله مع النادي الكتالوني بعد موقعة الكلاسيكو، أكد تشيزني أنه تلقى عرضا لتمديد عقده مع برشلونة لمدة عامين، معترفا في الوقت ذاته بأن هذا القرار بيد زوجته.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "لا أخفيكم سرّا. لديّ عرض للاستمرار في برشلونة لمدة عامين إضافيين، النادي قدّم العرض بالفعل لكنني طلبت بعض الوقت، أحتاج لاتخاذ القرار مع عائلتي لمعرفة ما هو الأفضل لنا".

🗣️ Szczęsny sobre la ampliación de contrato con el Barça: "No lo sé. No oculto que me ofrecieron una extensión de dos años, pero tengo que decidir con mi familia qué es lo mejor para nosotros. Creo que les debo a mi familia, a mi esposa, tomar estas decisiones juntos, así que aún… pic.twitter.com/8FfDbOnDAN — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 11, 2025

وأوضح "سأتخذ هذا القرار مع زوجتي، ولم أتحدث معها بالأمر بعد. في الحقيقة معظم القرارات تتخذها زوجتي ولا أشعر بالخجل من ذلك على الإطلاق".

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وتابع تشيزني "فيما يتعلق بكرة القدم كنت أتخذ القرارات بنفسي بصفتي لاعبا محترفا، لكن هذه حالة مختلفة تماما لأننا كنا قد قررنا جميعا أن آتي لعام واحد فقط لتحقيق أحلامنا ثم نعود لممارسة الغولف".

ويدرك تشيزني (35 عاما) بأنه يقع تحت ضغط الوقت على اعتبار أن برشلونة بحاجة أيضا إلى التخطيط مبكرا لمركز حراسة المرمى.

وواصل "في الحقيقة لا أعلم ما الذي سيحدث وأقول ذلك بصراحة. سنحسم القرار هذا الشهر لأن علينا ترتيب كل الأمور اللوجستية من حيث المدرسة أو الانتقال. لا يوجد شيء رسمي حتى الآن وما زلنا نفكر".

وعبّر تشيزني عن امتنانه لبرشلونة بسبب الموسم الرائع الذي قضاه مع الفريق فقال "كنت معتزلا وها أنا أجد نفسي في هذا الوضع. قد يبدو الأمر غريبا لأن إنتر أقصانا من دوري الأبطال لكن هذا الفريق من برشلونة هو الأفضل في العالم حاليا".

وزاد "ما يفعله هؤلاء الشباب مذهل ويستحق أن يُكافأ. من المؤسف أننا لم نفز بكل شيء لكننا كنا قريبين جدا، لقد وضعنا أساسا متينا للمستقبل".

ومنذ انضمامه إلى برشلونة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 خاض تشيزني 29 مباراة بجميع البطولات اهتزت فيها شباكه 36 مرة، في حين خرج بشباك نظيفة من 13 مباراة، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا ويقترب كثيرا من لقب الدوري الإسباني.

قرار إستراتيجي

وأكدت صحيفة "سبورت" أن قرار تشيزني يُعد إستراتيجيا بالنسبة لبرشلونة، خاصة بعدما كشف أن العرض يمتد لعامين، مما يعني أن مركز حراسة المرمى سيكون محجوزا لعامين إضافيين قبل التفكير في أي تجديدات مستقبلية.

وإذا وافق تشيزني على البقاء فإن برشلونة لن يتعاقد مع حارس من الطراز الأول في هذه الفترة وسيركّز جهوده على تعزيز مراكز أخرى في الفريق.