الغرافة يُقصي السد ويتأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر

فاز الغرافة بركلات الترجيح 5-4 على السد بطل الدوري ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس أمير قطر لكرة القدم بعد مباراة شهدت عطلا في تقنية الفيديو.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. وتوقفت المباراة لأكثر من 20 دقيقة بسبب مشكلة تسببت في عطل تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي قدره الحكم بزمن 26 دقيقة، احتُسبت ركلة جزاء للغرافة بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد من جانب باولو أوتافيو لاعب السد، ونفذ خوسيلو ركلة الجزاء بنجاح إذ سدد الكرة على يسار مشعل برشم حارس السد ليضع فريقه في المقدمة.

وتكرر سيناريو الهدف الأول بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ تسبب أوتافيو في ركلة جزاء إثر لمسة يد أخرى، نفذها ياسين براهيمي ببراعة في الزاوية اليمنى العليا لتصبح النتيجة 2-0.

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وقلص السد الفارق في الدقيقة 66 بعدما سجل الأيسلندي آرون جونارسون هدفا في مرماه بالخطأ بعدما ارتطمت به تسديدة كلاودينيو القوية وغيرت الكرة مسارها لتسكن الشباك.

هدف|

السد يقلص الفارق 1-2 الغرافة.. بواسطة ارون غونارسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/KIFeA5x26U — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 14, 2025

وانتفض السد ليتعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بكرة عرضية من ركلة حرة نفذها حسن الهيدوس وحولها خوخي بوعلام بضربة رأس إلى داخل الشباك لتستمر المباراة إلى وقت إضافي لم يسفر عن جديد ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

هدف|

هدف قاتل ورأسية بوعلام خوخي تعيد السد للمباراة في الدقيقة 99.. بتسجيل هدف التعادل 2-2 مع الغرافة.#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Bl86jUzEwa — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 14, 2025

واختير الدولي التونسي فرجاني ساسي أفضل لاعب في المباراة.

ولحق الغرافة في الدور قبل النهائي بكل من الأهلي، الذي تغلب 2-1 على الشحانية، وأم صلال الذي فاز على الشمال بركلات الترجيح.

ويلتقي الغرافة بالدور قبل النهائي مع أم صلال بينما يلتقي الأهلي مع المتأهل من مباراة الريان والدحيل.