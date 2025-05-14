أحد أنجح المصارعين بتاريخ أميركا متهم بقضية أخلاقية

أعلنت الشرطة في مدينة كولومبوس الأميركية القبض على المصارع الأميركي كايل سنايدر الفائز بذهبية أولمبية وأحد أنجح المصارعين في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد اتهامه في قضية دعارة.

ويواجه سنايدر (29 عاما) اتهاما بممارسة الدعارة بعد القبض عليه يوم الجمعة، وذلك وفقا لسجلات المحكمة التي لم تكشف عن اسم محاميه.

ولم يتم الرد أو التعليق من سنايدر على هذه الاتهامات.

وأصبح سنايدر أصغر مصارع أميركي يفوز بذهبية أولمبية ببلوغه 20 عاما خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما فاز أيضا بفضية أولمبياد طوكيو.

في المقابل، خسر المصارع الأميركي نزال الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وكان المصارع الأميركي بطلا للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات 3 مرات مع جامعة ولاية أوهايو، وحقق بطولة العالم 3 مرات.

وأعلنت رابطة المصارعة الحرة الأميركية الأسبوع الماضي عن انضمام سنايدر إلى قائمة مصارعيها.

وستبدأ الرابطة، برئاسة أسطورة مصارعة المحترفين هالك هوغان، أولى فعالياتها يوم 30 أغسطس/آب المقبل في كليفلاند.