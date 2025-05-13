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أسرع 10 ثلاثيات (هاتريك) في تاريخ كرة القدم

SOUTHAMPTON, ENGLAND - NOVEMBER 01: Sadio Mane of Southampton during the Barclays Premier League match between Southampton and A.F.C Bournemouth at St Mary's Stadium on November 1, 2015 in Southampton, England. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
ساديو ماني سجل أسرع هاتريك في تاريخ كرة القدم مع ساوثهامبتون في 2015 (غيتي)
13/5/2025

أحرز ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف (هاتريك) في وقت قياسي ليسجل اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، لكنه رغم ذلك يبقى بعيدا عن احتلال أحد المراكز العشرة الأولى لأسرع الثلاثيات في تاريخ كرة القدم.

وقاد سورلوث -أمس الأحد- أتلتيكو لاكتساح ريال سوسيداد 4-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو لحساب الجولة الـ35 من الليغا، وتكفّل المهاجم النرويجي بتسجيل الأهداف الأربعة.

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وسجل سولورث الأهداف الثلاثة الأولى (هاتريك) قبل مرور 11 دقيقة من انطلاق المباراة، بعدها أضاف الرابع في الدقيقة 23.

لكن رغم ذلك يبقى اللاعب النرويجي بعيدا عن احتلال المراكز العشرة الأولى بين أسرع الثلاثيات في تاريخ كرة القدم.

ونادرًا ما يُسجل لاعب هدفين متتاليين، لكن تسجيل هدف ثالث بعد فترة وجيزة أمرٌ أندر.

إليكم أسرع 10 ثلاثيات (هاتريك) في تاريخ كرة القدم:

 

10-جويل بوهيانبالو(هيلسنكي ضد ماريهامن): سجل ثلاثية في غضون 162 ثانية فقط في الدوري الفلندي خلال المباراة الافتتاحية في أبريل/نيسان 2012.

9-ساديو ماني (ساوثهامبتون ضد أستون فيلا): في دقيقتين و56 ثانية فقط، سجل النجم السنغالي ثلاثيته لساوثهامبتون في طريقه للفوز 6-1 على أستون فيلا في 2015 ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي.

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8-إيان سانت جون (موذرويل ضد هيبرنيان): سجل إيان سانت جون ثلاثية في دقيقتين و30 ثانية ضد هيبرنيان عام 1959 في الدوري الأسكتلندي.

7-جيمس هايتر (بورنموث ضد ريكسهام): تمكن هايتر من تسجيل ثلاثية في دقيقتين و20 ثانية بمرمى ريكسهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في 2004.

6-جيمي أوكونور (شيلبورن ضد بوهيميانز في الدوري الأيرلندي): سجّل  جيمي أوكونور ثلاثية في دقيقتين و13 ثانية لصالح شيلبورن في نوفمبر/تشرين الثاني 1967. ووُضعت لوحة تذكارية في ملعب شيلبورن، تولكا بارك، تخليدًا لهذا الإنجاز.

5-عبد الحميد بسيوني (مصر ضد ناميبيا): سجّل الدولي المصري ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده، خلال تصفيات كأس العالم عام 2001 في مواجهة ناميبيا، في غضون 117 ثانية فقط.

4-إدواردو ماجليوني (إنديبندينتي ضد جيمناسيا إي إسغريما): سجل هاتريك في مارس/آذار 1973 في الدوري الأرجنتيني في دقيقة و51  ثانية فقط.

3-تومي روس (روس كاونتي ضد نيرن كاونتي): سجل روس ثلاثية مذهلة في 90 ثانية ضد نيرن كاونتي في نوفمبر/تشرين الثاني 1964، واستمر في حمل الرقم القياسي لأسرع هاتريك سنوات عدة.

2-ماغنوس أرفيدسون (هاسلهولم ضد لاندسكرونا): تمكن الدولي السويدي من تحطيم رقم روس القياسي بثانية واحدة، حيث سجل ثلاثية في 89 ثانية فقط بالدوري السويدي في موسم 1995.

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1-أليكس تور (روسون سبرينغز ضد وين غاردنز): تم الاعتراف بثلاثيته، التي أخذت منه 70 ثانيه في تسجيلها، من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجل أربعة أهداف في فوز راوسون 7-1 على وين غاردنز في دوري ميدوهول ساندي للهواة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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