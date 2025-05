أسرع 10 ثلاثيات (هاتريك) في تاريخ كرة القدم

أحرز ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف (هاتريك) في وقت قياسي ليسجل اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، لكنه رغم ذلك يبقى بعيدا عن احتلال أحد المراكز العشرة الأولى لأسرع الثلاثيات في تاريخ كرة القدم.

وقاد سورلوث -أمس الأحد- أتلتيكو لاكتساح ريال سوسيداد 4-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو لحساب الجولة الـ35 من الليغا، وتكفّل المهاجم النرويجي بتسجيل الأهداف الأربعة.

وسجل سولورث الأهداف الثلاثة الأولى (هاتريك) قبل مرور 11 دقيقة من انطلاق المباراة، بعدها أضاف الرابع في الدقيقة 23.

لكن رغم ذلك يبقى اللاعب النرويجي بعيدا عن احتلال المراكز العشرة الأولى بين أسرع الثلاثيات في تاريخ كرة القدم.

ونادرًا ما يُسجل لاعب هدفين متتاليين، لكن تسجيل هدف ثالث بعد فترة وجيزة أمرٌ أندر.

10-جويل بوهيانبالو(هيلسنكي ضد ماريهامن): سجل ثلاثية في غضون 162 ثانية فقط في الدوري الفلندي خلال المباراة الافتتاحية في أبريل/نيسان 2012.

9-ساديو ماني (ساوثهامبتون ضد أستون فيلا): في دقيقتين و56 ثانية فقط، سجل النجم السنغالي ثلاثيته لساوثهامبتون في طريقه للفوز 6-1 على أستون فيلا في 2015 ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي.

Sadio Mané netted the fastest ever #PL hat-trick #OnThisDay in 2015: pic.twitter.com/vgFoqVHT3M

8-إيان سانت جون (موذرويل ضد هيبرنيان): سجل إيان سانت جون ثلاثية في دقيقتين و30 ثانية ضد هيبرنيان عام 1959 في الدوري الأسكتلندي.

7-جيمس هايتر (بورنموث ضد ريكسهام): تمكن هايتر من تسجيل ثلاثية في دقيقتين و20 ثانية بمرمى ريكسهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في 2004.

#OnThisDay 15 years ago, one of football's fastest ever hat-tricks! 💥⏱️

James Hayter came on as a substitute for #afcb against Wrexham before firing home three goals in just 141 seconds!

Wow. 🤯 pic.twitter.com/1fIBhbdwO0

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 24, 2019