أحرز ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف (هاتريك) في وقت قياسي ليسجل اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، لكنه رغم ذلك يبقى بعيدا عن احتلال أحد المراكز العشرة الأولى لأسرع الثلاثيات في تاريخ كرة القدم.

وقاد سورلوث -أمس الأحد- أتلتيكو لاكتساح ريال سوسيداد 4-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو لحساب الجولة الـ35 من الليغا، وتكفّل المهاجم النرويجي بتسجيل الأهداف الأربعة.

وسجل سولورث الأهداف الثلاثة الأولى (هاتريك) قبل مرور 11 دقيقة من انطلاق المباراة، بعدها أضاف الرابع في الدقيقة 23.

لكن رغم ذلك يبقى اللاعب النرويجي بعيدا عن احتلال المراكز العشرة الأولى بين أسرع الثلاثيات في تاريخ كرة القدم.

ونادرًا ما يُسجل لاعب هدفين متتاليين، لكن تسجيل هدف ثالث بعد فترة وجيزة أمرٌ أندر.

إليكم أسرع 10 ثلاثيات (هاتريك) في تاريخ كرة القدم:

10-جويل بوهيانبالو(هيلسنكي ضد ماريهامن): سجل ثلاثية في غضون 162 ثانية فقط في الدوري الفلندي خلال المباراة الافتتاحية في أبريل/نيسان 2012.

9-ساديو ماني (ساوثهامبتون ضد أستون فيلا): في دقيقتين و56 ثانية فقط، سجل النجم السنغالي ثلاثيته لساوثهامبتون في طريقه للفوز 6-1 على أستون فيلا في 2015 ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي.

2️⃣ minutes 5️⃣6️⃣ seconds 🤯 Sadio Mané netted the fastest ever #PL hat-trick #OnThisDay in 2015: pic.twitter.com/vgFoqVHT3M — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 16, 2022

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8-إيان سانت جون (موذرويل ضد هيبرنيان): سجل إيان سانت جون ثلاثية في دقيقتين و30 ثانية ضد هيبرنيان عام 1959 في الدوري الأسكتلندي.

7-جيمس هايتر (بورنموث ضد ريكسهام): تمكن هايتر من تسجيل ثلاثية في دقيقتين و20 ثانية بمرمى ريكسهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في 2004.

#OnThisDay 15 years ago, one of football's fastest ever hat-tricks! 💥⏱️ James Hayter came on as a substitute for #afcb against Wrexham before firing home three goals in just 141 seconds! Wow. 🤯 pic.twitter.com/1fIBhbdwO0 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 24, 2019

6-جيمي أوكونور (شيلبورن ضد بوهيميانز في الدوري الأيرلندي): سجّل جيمي أوكونور ثلاثية في دقيقتين و13 ثانية لصالح شيلبورن في نوفمبر/تشرين الثاني 1967. ووُضعت لوحة تذكارية في ملعب شيلبورن، تولكا بارك، تخليدًا لهذا الإنجاز.

5-عبد الحميد بسيوني (مصر ضد ناميبيا): سجّل الدولي المصري ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده، خلال تصفيات كأس العالم عام 2001 في مواجهة ناميبيا، في غضون 117 ثانية فقط.

4-إدواردو ماجليوني (إنديبندينتي ضد جيمناسيا إي إسغريما): سجل هاتريك في مارس/آذار 1973 في الدوري الأرجنتيني في دقيقة و51 ثانية فقط.

3-تومي روس (روس كاونتي ضد نيرن كاونتي): سجل روس ثلاثية مذهلة في 90 ثانية ضد نيرن كاونتي في نوفمبر/تشرين الثاني 1964، واستمر في حمل الرقم القياسي لأسرع هاتريك سنوات عدة.

¿Qué futbolista ha logrado el hat trick más rápido de la historia? a) Tommy Ross

b) Geoff Hurst

c) Roger Hunt pic.twitter.com/10zqrKH7w5 — Odio Eterno Al Fútbol Moderno (@odiofutbolmoder) February 21, 2023

2-ماغنوس أرفيدسون (هاسلهولم ضد لاندسكرونا): تمكن الدولي السويدي من تحطيم رقم روس القياسي بثانية واحدة، حيث سجل ثلاثية في 89 ثانية فقط بالدوري السويدي في موسم 1995.

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1-أليكس تور (روسون سبرينغز ضد وين غاردنز): تم الاعتراف بثلاثيته، التي أخذت منه 70 ثانيه في تسجيلها، من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجل أربعة أهداف في فوز راوسون 7-1 على وين غاردنز في دوري ميدوهول ساندي للهواة.