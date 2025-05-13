شروط خرافية لرونالدو ليجدد عقده مع النصر السعودي

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي) عدة شروط من أجل تجديد عقده الحالي مع "العالمي" والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن رونالدو (40 عاما) يقود شخصيا مشروعا فنيا وإداريا طموحا داخل النصر، حيث وضع ما وصفته بـ"رؤيته التفصيلية" كشرط أساسي لتمديده عقده لمدة موسمين آخرين.

وأضافت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات قدّم خارطة تغييرات شاملة في الجهاز الفني، وقائمة اللاعبين المحترفين والمحليين.

وأوصى "الدون" إدارة النصر بالاستغناء عن عدد من اللاعبين المحترفين الذين يرى بأنهم "غير مؤثرين" مثل الإسباني إيمريك لابورت وحارس المرمى البرازيلي بينو ومواطنيه أنغيلو غابرييل وويسلي، علما بأن الأخير من فئة "المواليد".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 💣 ملخص خبر عكاظ .. خبر مهم جدًا عن رونالدو & النصر 👇 — طلبات رونالدو من النصر • رونالدو يطلب عدم استمرار لابورت مع النصر

• رونالدو يطلب عدم استمرار بيولي مع النصر

• رونالدو يطلب عدم استمرار انجيلو وويسلي

• رونالدو يطلب عدم استمرار بينتو مع… pic.twitter.com/wk7StRJnrt — سهم (@1SMi_) May 9, 2025

وفي المقابل، يرغب رونالدو في الإبقاء على الركائز الأساسية للفريق وهم السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو، والكولومبي جون دوران، والفرنسي محمد سيماكان.

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وفي الوقت نفسه، طالب "صاروخ ماديرا" الإدارة ببيع وعدم تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين، وهي خطوة تهدف إلى تقليص تكدّس اللاعبين في الفريق ورفع كفاءته.

وعلى صعيد الجهاز الفني، فإن رونالدو لم يخف استياءه من المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على اعتبار أن الأخير يفتقر المرونة والشخصية التنافسية.

ويشترط رونالدو تعيين جهاز فني أوروبي محترف ومدير رياضي من طراز عالٍ يتمتع بصلاحيات كاملة تحت إشراف لجنة فنية مستقلة، من أجل تجديد عقده مع النصر.

ويأتي ذلك في وقت تأكد فيه خروج النصر بدون ألقاب في الموسم الثالث لرونالدو مع الفريق، إذ خسر "العالمي" كأس السوبر السعودي بداية الموسم بالسقوط في النهائي أمام غريمه الهلال بنتيجة 1-4.

وبعدها ودّع بطولة كأس الملك من الدور ثمن النهائي بالهزيمة أمام التعاون بنتيجة 0-1 في مباراة أهدر فيها رونالدو ركلة جزاء، ثم أُقصي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة الصادمة من كاواساكي فرونتال الياباني 2-3.

ويحتل النصر حاليا المركز الخامس مؤقتا بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 60 نقطة، بفارق 14 نقطة عن اتحاد جدة المتصدر. علما بأن "العالمي" تفصله 4 مباريات على نهاية الموسم المحلي.