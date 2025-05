مساعدو ألونسو في ريال مدريد بينهما اثنان من برشلونة

يستعد الإسباني تشابي ألونسو لخوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، وفيها سيستعين بالطاقم الفني الذي عمل معه في باير ليفركوزن الألماني.

واقترب ألونسو خطوة إضافية من تدريب ريال مدريد بعد إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميا اتفاقه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي للميرنغي، على تدريب "السيليساو".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ألونسو سيصطحب معه الطاقم الفني الذي عمل معه في الفريق الألماني، أحدهم أرجنتيني والآخران سبق لهما العمل في نادي برشلونة.

وأضافت أن سيباس باريا، وألبرتو إنثيناس، وإسماعيل كامينفورتي لوبيز كانوا بمثابة "الحرس الشخصي" لألونسو في فترة عمله مع النادي الألماني، مشيرة إلى أن باريا وإنثيناس معروفان بشكل كبير بينما الثالث يُعد أقل شهرة منهما.

سيباس باريا: يُنظر إلى الأرجنتيني على أنه الذراع اليمنى لتشابي ويحل مكانه إذا غاب لأي سبب أو توقف، رافقه منذ أيام عمله كمدرب في فئة الشباب لريال مدريد وانتقلا معا إلى رديف ريال سوسيداد، وسبق له إدارة أكاديميات كروية في المكسيك.

ألبرتو إنثيناس: كان موجودا في باير ليفركوزن عند وصول تشابي ويشغل منصب المساعد الثالث، عمل سابقا في برشلونة وبالتحديد عام 2018 كمساعد للمدرب غارسيا بيمنتا في الفريق الرديف للبلوغرانا. وانضم عام 2021 إلى ليفركوزن حيث عمل مساعدا للمدرب جيراردو سواني الذي سبق تشابي في تدريب الفريق الألماني.

إسماعيل كامينفورتي لوبيز: يعمل مدربا للياقة البدنية ويتمتع بخبرة كبيرة رغم صغر سنه (40 عاما).

بدأ مسيرته المهنية في رديف برشلونة كمساعد لدومينيك تورنت، ثم انتقل إلى نيويورك سيتي، وبعدها إلى الدانمارك حتى استقر به المطاف بليفركوزن في عام 2021 وهناك تعرف على تشابي ألونسو.

وسيقود تشابي ألونسو باير ليفركوزن في آخر مباراة له يوم السبت المقبل عندما يحل وصيف النسخة الحالية من الدوري الألماني ضيفا على ماينز في الجولة الأخيرة من "البوندسليغا".

وضمن باير ليفركوزن المركز الثاني هذا الموسم (68 نقطة) وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، إذ يبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث.

وفشل ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في الحفاظ على لقبي الدوري والكأس الألمانيين اللذين تُوج بهما في الموسم الماضي، إذ تخلى عن الأول لصالح بايرن ميونخ، في حين أُقصي من نصف نهائي الثانية بالخسارة أمام أرمينيا بيلفيلد من الدرجة الثالثة بنتيجة 1-2.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.

Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.

Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025