أنشيلوتي يتحدث عن "سنوات لا تنسى بريال مدريد" ويعلن موعد رحيله ويمدح خليفته

قال كارلو أنشيلوتي اليوم الثلاثاء إنه فخور بالتاريخ الذي حققه خلال 4 سنوات ناجحة في الغالب خلال فترته الثانية مع ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وأنه لن يحتفظ إلا بالذكريات الجيدة قبل قيادة منتخب البرازيل بطل كأس العالم 5 مرات.

وظهرت مباراة الغد في الدوري أمام ضيفه ريال مايوركا في الخلفية خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب الإيطالي سيتولى قيادة المنتخب الأول بعد رحيله عن ريال مدريد في نهاية الموسم.

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ورغم أن كل الأسئلة باستثناء السؤال الأول الذي طرحته محطة ريال مدريد التلفزيونية تتعلق بالرحيل الوشيك لأنشيلوتي، إلا أنه قال إن تركيزه لا يزال في إسبانيا حتى موعد سفره للبرازيل في 25 مايو/أيار الجاري.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "كانت سنوات لا يمكن نسيانها وسأظل أحملها في قلبي. كرة القدم، مثل الحياة نفسها، مليئة بالمغامرات التي تبدأ ولكنها تنتهي. كنت أدرك دائما أنه في يوم من الأيام ستنتهي مسيرتي هنا في ريال مدريد".

وأضاف "كانت فترة رائعة ووصلت إلى نهايتها. فترة رائعة. لكن حتى إذا انتهت الحياة، فتخيل كيف يكون الحال عندما تنتهي فترة مع فريق كرة قدم. استمتعت بتلك الفترة وأرغب في إنهائها بشكل جيد. ثم في 26 من الشهر الجاري سأتحدث عن تحد آخر".

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وأثار الصحفيون مسألة عدم إعلان ريال مدريد رسميا حتى الآن رحيل أنشيلوتي، لكن المدرب الإيطالي قلل من أهمية ذلك وقال إن كل شيء قد تم بين كافة الأطراف المعنية.

وأضاف أنشيلوتي "ريال مدريد سيصدر بيانا عندما يرى ذلك مناسبا، لكن لا توجد أي مشكلة أو خلاف بين كافة الأطراف على الإطلاق. لم أواجه أي مشاكل مع ريال مدريد ولن أواجه أي مشاكل معه أبدا. إنه ناد قريب من قلبي، لكن لكل شيء في الحياة نهاية".

🎙️ أنشيلوتي: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات الثلاث المتبقية". pic.twitter.com/AAI7f6wgb0 — ريال مدريد (@realmadridarab) May 13, 2025

موسم بلا ألقاب

قاد أنشيلوتي (65 عاما)، أحد أكثر المدربين تتويجا بالألقاب في عالم كرة القدم، ريال مدريد للمزيد من الألقاب في ولايته الثانية مع العملاق الإسباني لكن من المتوقع أن ينهي الفريق هذا الموسم بلا ألقاب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن برشلونة، الذي بإمكانه حسم اللقب غدا الأربعاء حتى دون أن يلعب إذا فشل غريمه التقليدي في الفوز على مايوركا.

وبغض النظر عن نتيجة ريال مدريد، فإن فوز برشلونة في قمة المدينة أمام إسبانيول بعد غد الخميس سيحسم له اللقب.

ومن المتوقع أن يصدر أنشيلوتي بيانا رسميا قبل المباراة الأخيرة لريال مدريد في الموسم على أرضه أمام ريال سوسيداد في 25 مايو/أيار الجاري، إذ من المقرر أن يحل لاعب خط الوسط السابق للنادي تشابي ألونسو (43 عاما) محله.

وقال أنشيلوتي عن اللاعب الذي دربه في ريال مدريد خلال ولايته الأولى مع الفريق "أنا معجب للغاية بألونسو. ليس لدي أي نصيحة له لأنه يمتلك كل الإمكانات اللازمة ليصبح مدربا عظيما في المستقبل".

وأضاف "يوم انضمامي، لو أخبرني أحدهم أنني سأفوز 11 لقبا في أربع سنوات، لكنت وقعت على هذا العقد بكل قوتي. لم يكن هذا الموسم جيدا لأسباب عديدة، لكنها كانت فترة لا تُنسى".

وتابع "لا أستطيع أن أبقى مدربا لريال مدريد طوال حياتي. ستنتهي هذه المرحلة لأسباب عديدة. قد يحتاج النادي لزخم جديد. لا أُبالغ في الأمر".

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وأنهى أنشيلوتي حديثه قائلا "أشكر النادي بشدة. وسنواصل. سأظل دائما مشجعا لريال مدريد. إنها نهاية حقبة مذهلة. لم أتخيل يوما أنني سأدرب هذا الفريق لست سنوات، والآن حدث ذلك".