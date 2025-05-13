موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وقنوات البث المباشر والحي الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الأربعاء الموافق 14 مايو/أيار الجاري على ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة روما، ويديرها الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

وتبدأ مباراة الساعة العاشرة (22:00) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا بنهائي كأس إيطاليا:

AD SPORTS Premium 1 (تعليق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

تأهل ميلان للمباراة النهائية على حساب غريمه إنتر ميلان، حيث تعادلا في الذهاب 1-1، ثم حسم ميلان مباراة العودة بالفوز 3-0 على ملعب إنتر.

وتأهل بولونيا للنهائي بالفوز في مباراتي نصف النهائي على إمبولي 3-0 في الذهاب و2-1 في الإياب.

يتفوق ميلان بشكل كاسح في المواجهات السابقة بين الفريقين، بتحقيقه 36 انتصارا مقابل 8 انتصارات فقط لبولونيا، وانتهت 13 مباراة بالتعادل.

تراجع ميلان بالدوري الإيطالي

ورغم تأهل ميلان لنهائي الكأس إلا أنه تراجع هذا الموسم بالدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 60 نقطة خلف بولونيا السابع بـ62 نقطة.

ويتنافس على صدارة الدوري الإيطالي المتصدر نابولي بـ78 نقطة، وإنتر ميلان الثاني (77 نقطة).