شاهد.. إنزاغي مدرب بيزا يرفع علم فلسطين باحتفالات الصعود للدوري الإيطالي

تضامن الإيطالي فيليبو إنزاغي مدرب فريق بيزا مع القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة الذين يعيشون تحت حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها إنزاغي وعدد من لاعبي بيزا وهم يحملون علم فلسطين، أثناء احتفالاتهم بالصعود إلى الدوري الإيطالي.

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واحتفل بيزا بصعوده إلى "السيريا إي" من خلال موكب احتفالي ضخم، حيث جاب الفريق في شوارع المدينة على متن حافلة مكشوفة بين الآلاف من أنصار النادي.

🇵🇸🇮🇹 Hier soir, drapeau palestinien brandi par la légende italienne du football Filippo Inzaghi, dit Pippo, coach du club de Pisa qui a gagné son ticket pour monter en Série A (première division italienne). =====

N'oubliez pas de suivre ce compte @CharliesIngalls pour plus… pic.twitter.com/AUTTP0avSc — Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) May 11, 2025

وأشار موقع "ليبيرو كوتيديانو" (libero quotidiano) الإيطالي إلى أن جماهير بيزا معروفة تاريخيا بمواقفها السياسية ومساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن المدرج الجنوبي لملعب بيزا دائما ما يبدي تعاطفا مع القضايا العادلة حول العالم، ومن ضمنها القضية الفلسطينية.

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ورأى كثيرون أن التصرف الأخير لإنزاغي (51 عاما) وللاعبي الفريق يحمل رسالة تضامن نبيلة مع الفلسطينيين.

وضمن بيزا صعوده إلى الدوري الإيطالي بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية برصيد 73 نقطة، ويبتعد سبيزيا صاحب المركز الثالث بفارق 10 نقاط قبل جولة وحيدة من النهاية، وذلك في الموسم الأول لإنزاغي مع الفريق.

وتحت قيادة فيليبو إنزاغي حقق بيزا 22 انتصارا في موسم 2024-2025، بينما خسر 8 مباريات وتعادل 7 مرات.

وأصبح فيليبو إنزاغي مدربا لبيزا في يوليو/تموز 2024، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو/حزيران 2026 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.