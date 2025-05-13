موعد مباراة مصر ضد المغرب بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما المقامة في مصر، والقنوات الناقلة للمباراة.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل مباشرة إلى بطولة كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام في تشيلي من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره المغربي يوم الخميس الموافق 15 مايو/أيار 2025 على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وتبدأ المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الرباط.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة المغرب ضد مصر بأمم أفريقيا للشباب:

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ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى المنتخبان 9 مرات سابقة على مستوى الشباب، فازت مصر في 3 مباريات والمغرب في مباراة واحدة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعد فوز صعب في الوقت القاتل 1-صفر على سيراليون -الاثنين الماضي- في ربع النهائي.

وفاز منتخب مصر في ربع النهائي على غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

🇲🇦⚽️ منتخب المغرب ينجح بالتقدم بالنتيجة أخيراً بعد عرضية من بومسعودي يحاول أمارا إبعادها لكنها تتحول إلى الشباك.#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/Rke306ulia — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2025

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مدرب مصر: سنقاتل للفوز باللقب

قال أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب إن فريقه سيقاتل لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرضه.

وفي تصريحات -نشرها الاتحاد المصري للعبة- قال نبيه: "عشنا لحظات صعبة بأشكال مختلفة قبل المباراة بداية من الجولة الثانية التي خسرناها أمام سيراليون. الأمر كان يحتاج لأبطال، وبالفعل أثبت لاعبونا ذلك، وأكدوا للجميع أنهم الأحق بالتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف أن "التأهل إلى كأس العالم هو الجزء الأول من أحلامنا التي سندافع عنها بقوة مهما كانت العقبات. سنبذل قصارى جهدنا في مباراة قبل النهائي أمام منتخب كبير ومنظم، ونأمل أن تكون مواجهتنا أمامه هي طريقنا نحو نهائي البطولة التي سنحارب للفوز بها".

وتابع نبيه "أثق بقدرة اللاعبين على تخطي الصعاب وتحقيق المجد والسيادة القارية".