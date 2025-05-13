موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة الخميس الموافق 15 مايو/أيار الجاري على ملعب نادي "إسبانيول" في برشلونة، ويديرها الحكم سيزار سوتو جرادو.

ويبدأ ديربي برشلونة الساعة العاشرة والنصف (22:30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني:

beIN Sports HD 1 (تعليق خليل البلوشي)

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وانتهت مباراة الدور الأول للدوري الإسباني بفوز برشلونة 3-1 على إسبانيول.

ويتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ86 انتصارا مقابل 26 لإسبانيول، وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد (الثاني)، ويحتل مايوركا المركز الـ13 برصيد 39 نقطة.

وتأتي المباراة في ظل حالة معنوية مرتفعة لفريق برشلونة بعد انتصاره المثير 4-3 على غريمه ريال مدريد بالجولة الـ35 في الكلاسيكو الأحد الماضي، واقترابه من التتويج بلقب الدوري الإسباني حال انتصاره على إسبانيول.