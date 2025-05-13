5 أبطال قهروا السرطان وكتبوا قصص نجاح رياضية ملهمة

عندما كانت مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تسير نحو تأهل الفريق الكتالوني بعد تقدمه (3-2)، بدأ اليأس يدب في فريق المدرب سيموني إنزاغي، لكن المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي رفض الخضوع للهزيمة وخطف هدف التعادل في وقت قاتل ليفجّر الفرحة في ملعب سان سيرو ويعيد الأمل لفريقه.

كان إنتر على وشك الخروج من البطولة، لكن أتشيربي ذهب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية قبل أن يحرز زميله فراتيسي هدف التأهل (4 ـ3).

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وفي الحقيقة لم تكن تلك الصرخة القوية التي أطلقها أتشيربي بعد تسجيل هدفه في شباك برشلونة سوى لحظة فارقة لا تختزل فقط إحياء آمال التأهل وإنما كانت تشبه إلى حد ما قصة حياة المدافع البالغ من العمر 37 عاما، التي شهدت إصابته بالسرطان عندما كان في الـ26 من العمر.

ولم يكن أتشيربي، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية في 2013، وخضع للعلاج الكيميائي لأكثر من عامين، "البطل" الوحيد في ملاعب الرياضة، الذي قهر مرض السرطان وخاض مسيرة مذهلة، بل إن عديد النجوم تغلبوا على ذلك الداء وألهموا الجماهير بقصص بطولية.

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ويرصد التقرير التالي أشهر 5 رياضيين خطوا مسيرة ملهمة بعد تشخيص إصابتهم بالسرطان وخضوعهم للجراحة.

الإيطالي فرانشسيكو أتشيربي

بدأ أتشيربي، المولود في مدينة فيتزولو الإيطالية في فبراير/شباط 1988 مشواره الكروي في نادي بافيا الفريق الهاوي، الذي خاض المدافع 48 مباراة بين 2006 و2010، قبل أن يلعب لأندية أخرى مثل كييفو فيرونا ثم ميلان، حتى وصوله إلى ساسولو عام 2013.

في ذلك العام تحديدا انقلبت حياة أتشيربي رأسا على عقب، عندما تم تشخيص ورم في خصيتيه، ليخضع إلى جراحة عاجلة لاستئصال الورم، شارف في أعقابها على اعتزال الكرة والتفرغ للعلاج.

ويروى أتشيربي قصة كفاحه لصحيفة "لا ريبوبليكا"، قائلا "في 2012، كان لوفاة والدي وطأة ثقيلة على حياتي، أدمنت شرب الخمر، وبعد عام واحد اكتشفت إصابتي بالسرطان، صارعت المرض مرتين، ووصلت إلى الحضيض".

وبعد حصص من العلاج الكيميائي لمدة شهرين في بداية العام 2014، استأنف لاعب الدفاع مشواره الكروي لكن وضعه الصحي شهد انتكاسة ثانية، لكنه لم يستسلم وواصل العلاج.

شكّل انتقال فرانشيسكو أتشيربي إلى لاتسيو عام 2022، قادما من ساسولو بداية جديدة للاعب الذي كان على وشك الاعتزال بعمر 28 عاما.

بعد ذلك بـ٣ سنوات، أحرز أتشيربي كأس أوروبا 2020، مع إيطاليا بعد الفوز على إنجلترا المستضيفة في النهائي، وكان ذلك اللقب أول ثمار التغلب على السرطان.

وفي 2022، انضم إلى إنتر، قبل أن يساهم في فوزه بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وفي 6 مايو/أيار 2025، ازدادت شهرة أتشيربي عندما ظهر بجسده النحيف وهو يعبر عن فرحته بهدف التعادل للإنتر في مرمى برشلونة (3ـ3)، والذي قاد به فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 من الشهر الجاري ضد باريس سان جيرمان.

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الفرنسي إيريك أبيدال

تلقى النجم الفرنسي إيريك أبيدال مدافع برشلونة الإسباني في مارس/أذار 2011، صدمة كبيرة وهو بعمر 32 عاما، إذ كان يجري فحصا روتينيا داخل النادي، وبعد ساعات قليلة، خاطبه الطبيب "إريك، أنت مصاب بالسرطان".

تلقى اللاعب أسوأ خبر في حياته في ذلك الوقت، ليخضع بعدها لجراحة استئصال الورم الخبيث من كبده.

لم تتأخر عودة أبيدال إلى الملاعب كثيرا، ليستأنف نشاطه مع النادي الكتالوني بعد 40 يوما، ولكن في العام التالي عاد السرطان ليضرب كبد اللاعب الفرنسي من جديد فاضطر الأطباء لاستئصاله بالكامل وزرع آخر مكانه، ليبتعد عن الملاعب حتى أبريل/نيسان 2013.

ونجح أبيدال في تحدي المرض للمرة الثانية والعودة إلى الملاعب من جديد حيث شارك مع برشلونة حتى نهاية الموسم قبل أن ينتقل في موسم 2013ـ2014 إلى موناكو الفرنسي ومنه إلى أولمبياكوس اليوناني ثم يعتزل اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وأحرز أبيدل الذي أعلن اعتناقه الإسلام في 2009، لقب الدوري الفرنسي 3 مرات، والدوري الإسباني في 4 مناسبات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وبعد اعتزاله كرة القدم انخرط في مشاريع اجتماعية وخيرية، بما في ذلك إنشاء مؤسسة تحمل اسمه لمساعدة مرضى السرطان.

ويقول أبيدال "لم يأخذ مني السرطان الشيء الكثير بقدر ما علمني كيف أكون إنسانا، لقد عزز كرمي وغير نظرتي إلى الحياة وإلى كرة القدم".

الهولندي آريين روبن

لم يفرح النجم الهولندي آريين روبن كثيرا بانتقاله إلى تشلسي الإنجليزي عام 2004، بعدما تلقى خبر إصابته بالسرطان عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما في ذلك الوقت.

واكتشف روبن مرضه بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى تشلسي، ليخضع لجراحة ناجحة ويتمكن من العودة إلى الملاعب بعد تغلبه على المرض، ولعل المثير للأمر أنه ساهم في ذلك الموسم بالذات في فوز البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

خاض روبن مشواره الكروي بعد اكتشاف إصابته بالسرطان، وحقق نجاحات كبيرة سواء مع تشلسي أو ريال مدريد وإنتر وأخيرا بايرن ميونخ، وتوج مع جميعها بالألقاب، وأبرزها دوري أبطال أوروبا 2013، كما بلغ مع المنتخب الهولندي نهائي كأس العالم 2010.

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الإيفواري سابستيان هالر

شخّص الأطباء إصابة هالر بسرطان الخصية في يونيو/حزيران 2022، بعد أسابيع قليلة من انتقاله إلى بوروسيا دورتموند الألماني، وأجرى عمليتين جراحيتين قبل إخضاعه للعلاج الكيميائي لمدة 5 أشهر.

وبينما كان زملاؤه يستعدون لبدء موسم جديد، كان هالر يخوض صراعا صعبا مع السرطان دام 6 أشهر، قبل أن يعود إلى الملاعب من جديد بعد حصص مكثفة من العلاج الكيميائي.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، وبعد طول انتظار، خاض المهاجم الإيفواري أول مباراة مع ناديه الألماني، وذلك عند مواجهة أوغسبورغ في البوندسليغا.

وقبل أن تطأ قدماه أرض الملعب، خطفت العبارة التي كتبها هالر على حذائه "اللعنة على السرطان" باهتمام المشجعين، الذين صفقوا له كثيرا بعد رحلة مغالبته المرض، وفي 4 فبراير/شباط 2023 أحرز أول هدف له مع بوروسيا دورتموند وذلك في مباراة فريبورغ.

وبعد ذلك بعام اكتملت قصة نجاح هالر في التغلب على السرطان، عندما قاد منتخب كوت ديفوار للتتويج ببطولة أفريقيا للأمم 2024، بالفوز على نيجيريا في النهائي.

الأميركي لانس أرمسترونغ

يعدّ بطل سباقات الدراجات الهوائية واحدا من أشهر نجوم الرياضة في العالم، بعدما خط مسيرة أحرز فيها الكثير من الألقاب والإنجازات.

لكن كثيرا من المتابعين لا يعرفون أن أرمسترونغ، البالغ من العمر حاليا 54 عاما، أصيب بالسرطان في 1996، بعمر الـ25، عندما اكتشف الأطباء الورم الخبيث في مرحلته الثالثة المتقدمة.

ويروي البطل الأميركي قصته قائلا "كانت نسبة شفائي شبه معدومة، ولم تكن تتعد 20%" لكن طبيب الأورام كريغ نيكولز نجح في مساعدته، ليخضع بطل الدراجات لآخر علاج كيميائي له في 13 ديسمبر/كانون الأول 1996.

وفي يناير/كانون الثاني 1997، ظهر أرمسترونغ بشكل مفاجئ في أول معسكر تدريبي لفريق كوفيديس في فرنسا، ليتم الإعلان في فبراير/شباط 1997 عن شفائه من السرطان.

واستطاع "الدراج العائد من الموت" أن يحقق شهرة عالمية بعد شفائه، إذ فاز بسباق فرنسا الشهير للدراجات 7 مرات متتالية من عام 1999 إلى عام 2005.

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وتمت إدانة أرمسترونغ في 2012 بتعاطي مواد محظورة، وتجريده من ألقابه، لكنه نفى في ذلك الوقت تورطه في قضية المنشطات.