رياضة|رياضات أخرى|البرازيل

وفاة صادمة للاعب كمال أجسام برازيلي

Wanderson Da Silva
واندرسون توفي بعدما أنهى عرضه الخاص في منطقة كامبو غراندي البرازيلية (مواقع التواصل)
13/5/2025

تُوفي لاعب كمال أجسام برازيلي شاب بشكل مفاجئ بعد انتهاء مشاركته في إحدى المسابقات التي أقيمت غرب البرازيل.

وأعلنت الشرطة المحلية وفاة اللاعب واندرسون دا سيلفا موريرا عن عمر يناهز 30 عاما، بعد أن أنهى عرضه الخاص في مسابقة "بانتانال كونتست" التي أُقيمت في منطقة كامبو غراندي الواقعة في ولاية ماتو غروسو دو سول البرازيلية.

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وأصيب موريرا -المنحدر من مدينة روندون بوليس- بسكتة قلبية، وحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته بتقديم الإسعاف الأولي لأكثر من ساعة، لكن من دون جدوى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن واندرسون أنهى للتو عرضه وكان يستعد لمغادرة المنصة، وحينها شعر بتوعّك، ثم سقط مغشيا عليه أمام الجمهور والحكّام، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين الحضور.

وأفاد أحد أصدقائه بأن واندرسون اشتكى من شعوره بتوعك قبل العرض بساعات، لكنه أصرّ على المشاركة في المسابقة.

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وكتب مدرب اللاعب -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- "لا يسعنا سوى أن نأسف على هذه الخسارة، تعازيّ لعائلته ولكلّ من عرفه، كنت وستبقى دائما جزءا من فريقنا وعائلتنا".

وأضاف "لا أجد كلمات تصف عمق الحزن والصدمة التي ما زلت أشعر بها، لم يكن رياضيا محترفا فقط، بل كان صديقا عزيزا ورجلا ذا قلب كبير، كان دائما على استعداد لمساعدة من يحتاج إليه".

يُذكر أن اللاعب الراجل متزوج وأب لطفلين.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لدى لاعب كمال الأجسام واندرسون تاريخا مرضيا مع ارتفاع ضغط الدم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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