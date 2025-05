وفاة صادمة للاعب كمال أجسام برازيلي

تُوفي لاعب كمال أجسام برازيلي شاب بشكل مفاجئ بعد انتهاء مشاركته في إحدى المسابقات التي أقيمت غرب البرازيل.

وأعلنت الشرطة المحلية وفاة اللاعب واندرسون دا سيلفا موريرا عن عمر يناهز 30 عاما، بعد أن أنهى عرضه الخاص في مسابقة "بانتانال كونتست" التي أُقيمت في منطقة كامبو غراندي الواقعة في ولاية ماتو غروسو دو سول البرازيلية.

وأصيب موريرا -المنحدر من مدينة روندون بوليس- بسكتة قلبية، وحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته بتقديم الإسعاف الأولي لأكثر من ساعة، لكن من دون جدوى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن واندرسون أنهى للتو عرضه وكان يستعد لمغادرة المنصة، وحينها شعر بتوعّك، ثم سقط مغشيا عليه أمام الجمهور والحكّام، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين الحضور.

وأفاد أحد أصدقائه بأن واندرسون اشتكى من شعوره بتوعك قبل العرض بساعات، لكنه أصرّ على المشاركة في المسابقة.

Breaking 🚨: Bodybuilder Wanderson da Silva Moreira has tragically died suddenly after suffering a suspected heart attack in the middle of a competition.

The Brazilian father-of-two reportedly dropped dead in front of a horrified audience during the annual Pantanal bodybuilding… pic.twitter.com/x9L0aMdb2D

— Luther ‘Ćyrus’ (@Censored4sure) May 12, 2025