هل لامين جمال الأحق بالكرة الذهبية لعام 2025؟

يعتقد خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الشاب لامين جمال لاعب برشلونة، أن موكّله هو الأحق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وأكد مينديز في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، أن جمال كان أفضل لاعب في العالم في الموسم الكروي الحالي 2024-2025 الذي يشارف على النهاية.

وقال مينديز "لقد كان (لامين) الأفضل في العالم هذا الموسم. هذا أمر واضح لذا فإن فوزه بالكرة الذهبية سيكون مستحقا".

وأضاف "آمل أن يُصوت له وأن يفوز، لأنه كان رائعا بكل معنى الكلمة. ومن الجميل أيضا، أن نرى لاعبا عمره 17 عاما فقط يقدم هذا المستوى مما يبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم".

وقدّم جمال أداء رائعا في معظم مباريات الموسم الحالي سواء مع منتخب إسبانيا أو ناديه برشلونة بكل البطولات، آخرها تألقه ضد ريال مدريد في كلاسيكو الليغا حيث سجّل هدفا في فوز فريقه 4-3 وكان مصدر إزعاج دائم للاعبي النادي الملكي.

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وشارك لامين جمال مع برشلونة هذا الموسم في 52 مباراة بجميع البطولات، ساهم فيها بـ 40 هدفا (سجل 16 وقدّم لزملائه 24 تمريرة حاسمة).

يُذكر أن مينديز كان وكيلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا، حين فاز سابقا بجوائزه الذهبية، وعليه فهو "يدرك جيدا كيفية إدارة الحملات الإعلامية المتعلقة بهذه الجائزة" وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأبرزت الصحيفة ذاتها نتائج استطلاعات الرأي التي تؤكد أن المنافسة النهائية على جائزة الكرة الذهبية ستنحصر بين جمال والفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، بينما سيكون واحدا من بين البرازيلي رافينيا زميله في برشلونة والمصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث.

وتعتمد حظوظ الثنائي لامين وديمبلي على البطولات التي يمكن أن يحققها اللاعبان هذا الموسم، فالأول تُوج فعلا بلقبي كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا ويقترب كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

أما ديمبلي فقد فاز مع باريس سان جيرمان رسميا بالدوري الفرنسي، بينما تنتظره مباراتان نهائيتان، الأولى ضد ستاد دو ريمس في كأس فرنسا والثانية ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

بعدها وفي شهر يونيو/حزيران سيتنافس منتخبا فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والفائز منهما سيلاقي في النهائي المنتصر من موقعة ألمانيا والبرتغال، ما يعني أن هذه البطولة قد تلعب دورا إضافيا في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.