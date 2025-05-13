عيادة ريال مدريد تكتظ بـ8 إصابات لنجوم الملكي

أعلن نادي ريال مدريد أن مهاجمه فينيسيوس ومدافعه لوكاس فاسكيز قد يغيبان فترة عن سباق المنافسة على اللقب بعد إصابتهما خلال الهزيمة 4-3 أمام برشلونة في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد الماضي.

وقال ريال مدريد في بيان أمس الاثنين إن فينيسيوس، الذي سجل 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم، يعاني من التواء في الكاحل الأيسر بينما يعاني فاسكيز من إصابة في عضلة الفخذ.

وتأتي هذه الأنباء بعد الهزيمة أمام برشلونة الأحد الماضي، والتي دفعت ريال مدريد للتأخر بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل 3 مباريات فقط على النهاية.

ولم يحدد النادي موعدا لعودة اللاعبين.

التقرير الطبي لفينيسيوس جونيور — ريال مدريد (@realmadridarab) May 12, 2025

ويعاني ريال مدريد بالفعل من غياب عدد من لاعبي الفريق الأول بسبب الإصابة، بينهم داني كاربخال وإيدر ميليتاو وإدواردو كامافينغا وأنطونيو روديغر وفيرلان مندي وديفيد ألابا.

ويستضيف ريال مدريد، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل، ريال مايوركا غدا الأربعاء.