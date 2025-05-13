سبب غضب مالك نوتنغهام فورست من المدرب نونو سانتو

كشف إيفانغيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن حقيقة خلافه مع مدرب الفريق نونو سانتو بعد التعادل مع ليستر سيتي.

ونزل ماريناكيس الغاضب أرضية ملعب سيتي غراوند بعد صافرة النهاية، وعند اقترابه من سانتو توقّف وبدأ يلوّح بغضب تجاه المدرب وتبادلا حديثا قصيرا بكلمات حادة وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Marinakis is a shameful fuck. A constant embarrassment. An absolute weapon. #NFFC pic.twitter.com/LCYegu9wtf — Phil (@phil_from_NG) May 11, 2025

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وبدا ماريناكيس غاضبا بسبب التعادل 2-2 مع ليستر سيتي الهابط مسبقا إلى الدرجة الأولى، وذلك في الجولة 36 من البريميرليغ لتتلقى آمال نوتنغهام فورست بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ضربة قوية.

لكن حقيقة الأمر أن المالك انفعل بسبب إجبار اللاعب النيجيري تايوو أونيي على مواصلة اللعب رغم إصابته، بعد اصطدامه بالقائم أثناء محاولته تسجيل هدف، إذ سمح له الأطباء بمواصلة اللعب قبل أن يغيّروا رأيهم بعد أن أجرى سانتو تبديله الأخير، مما جعل الفريق يكمل المباراة بنقص عددي.

وأصدر ماريناكيس بيانا قال فيه "اليوم هو للاحتفال، لأنه وبعد 30 عاما تأكدت مشاركة نوتنغهام فورست في المنافسات الأوروبية مجددا وهو وعد قطعته لجماهيرنا عندما صعدنا".

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has released this statement following Nottingham Forest's draw against Leicester 🗣️ pic.twitter.com/eiUr4aZtoY — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 11, 2025

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وأضاف "لا تزال أمامنا مباراتان في الدوري الإنجليزي الممتاز ويجب أن نواصل الإيمان والحلم حتى آخر لحظة في آخر مباراة، نحن فخورون للغاية وقريبون من نونو والفريق ويجب علينا أن نحتفل بالإنجازات التاريخية لهذا الموسم".

وأوضح المالك "الجميع (الجهاز الفني، واللاعبون، والجماهير، وأنا شخصيا) شعرنا بالإحباط حيال إصابة تايوو وسوء تقدير الطاقم الطبي لقدرة اللاعب على الاستمرار، هذا أمر طبيعي ويُظهر الشغف الذي نحمله تجاه نادينا".

سوء فهم

من جهته أكد نونو سانتو مدرب نوتنغهام فورست في مؤتمر صحفي بعد المباراة أن الأمر لا يعدو أنه سوء فهم.

وقال "كانت لحظة صعبة فبعد ما حدث مع تايوو أونيي كنا نلعب بنقص عددي، من الصعب السيطرة على المشاعر خاصة مع التوقعات الكبيرة في يوم كهذا".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت واقعة أونيي هي السبب في ردّة فعل ماريناكيس أجاب "نعم كانت بسبب ذلك. كان سوء تفاهم، لا يمكنني التوسّع أكثر ولا داعي لتضخيم الأمر. مثل هذه الأمور تحدث وقد تتكرر".

وأتم سانتو "بفضل شغف المالك نحن ننمو كنادٍ. هو يدفعنا للأمام ويريد الأفضل دائما، لو كان شخصا آخر في مكانه لربما اكتفى بالقول لقد أنجزنا المهمة وهذا كاف، لكن طموحه وشغفه هو أن يكون نادينا كبيرا. وبصراحة نحن مدينون بالكثير لعائلة ماريناكيس".

ويحتل نوتنغهام فورست حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن المركز المؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويحل نوتنغهام فورست ضيفا على وست هام يونايتد في الجولة المقبلة (37) قبل أن يستضيف تشلسي في الجولة الأخيرة في مباراة حاسمة ستحدد ملامح المستقبل الأوروبي للفريق في الموسم القادم.