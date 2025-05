سبب غضب مالك نوتنغهام فورست من المدرب نونو سانتو

كشف إيفانغيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن حقيقة خلافه مع مدرب الفريق نونو سانتو بعد التعادل مع ليستر سيتي.

ونزل ماريناكيس الغاضب أرضية ملعب سيتي غراوند بعد صافرة النهاية، وعند اقترابه من سانتو توقّف وبدأ يلوّح بغضب تجاه المدرب وتبادلا حديثا قصيرا بكلمات حادة وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

Marinakis is a shameful fuck. A constant embarrassment. An absolute weapon. #NFFC pic.twitter.com/LCYegu9wtf

وبدا ماريناكيس غاضبا بسبب التعادل 2-2 مع ليستر سيتي الهابط مسبقا إلى الدرجة الأولى، وذلك في الجولة 36 من البريميرليغ لتتلقى آمال نوتنغهام فورست بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ضربة قوية.

لكن حقيقة الأمر أن المالك انفعل بسبب إجبار اللاعب النيجيري تايوو أونيي على مواصلة اللعب رغم إصابته، بعد اصطدامه بالقائم أثناء محاولته تسجيل هدف، إذ سمح له الأطباء بمواصلة اللعب قبل أن يغيّروا رأيهم بعد أن أجرى سانتو تبديله الأخير، مما جعل الفريق يكمل المباراة بنقص عددي.

وأصدر ماريناكيس بيانا قال فيه "اليوم هو للاحتفال، لأنه وبعد 30 عاما تأكدت مشاركة نوتنغهام فورست في المنافسات الأوروبية مجددا وهو وعد قطعته لجماهيرنا عندما صعدنا".

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has released this statement following Nottingham Forest's draw against Leicester 🗣️ pic.twitter.com/eiUr4aZtoY

