رودريغو يتمرد على ريال مدريد

يمر البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد بفترة حرجة للغاية مع النادي الملكي بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق بمعظم مباريات الموسم الحالي، وتفاقمت أكثر مع غيابه بالكامل عن الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة.

وفجّرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت أن اللاعب البرازيلي لا يفكّر في الرحيل فقط عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بل لا يرغب في اللعب مع الفريق مجددا، في إشارة منها إلى امتناعه عن خوض المباريات المتبقية للميرينغي في الليغا ضد ريال مايوركا وإشبيلية وريال سوسيداد، أو حتى في كأس العالم للأندية.

"En la cabeza de Rodrygo hoy está no volver a jugar con el Madrid ni en el Mundial de Clubs ni en la próxima temporada" pic.twitter.com/lBWEL5m58p — MARCA (@marca) May 12, 2025

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وكشفت أن رودريغو (24 عاما) رفض اللعب ضد برشلونة في كلاسيكو الأحد الماضي الذي انتهى بخسارة ريال مدريد 3-4، مما يعني أن وضع اللاعب أصبح "أكثر خطورة من أي وقت مضى".

ويشعر رودريغو بالتهميش منذ وصول الإنجليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد في الصيف قبل الماضي، وزاد مع انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي في صيف عام 2024، مما تسبب أيضا بتوتر علاقته مع مواطنه فينيسيوس جونيور وفق "ماركا".

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وفي الوقت الراهن يلزم رودريغو منزله ويبدو عليه الغضب الشديد لفقدانه المكانة البارزة في ريال مدريد، التي كان يتوقع أن يتقاسمها مع فينيسيوس.

وترى الصحيفة أن الشكوك تحيط ببقاء رودريغو في صفوف ريال مدريد مع قرب تولي تشابي ألونسو مسؤولية تدريب الفريق.

وسيعوّل ألونسو أكثر على الثلاثي مبابي وبيلينغهام وفينيسيوس بالتزامن مع تدهور علاقة رودريغو بزملائه في الفريق، وهو ما يقرب اللاعب البرازيلي من الرحيل في الصيف المقبل.

وشارك رودريغو هذا الموسم مع ريال مدريد في 50 مباراة بجميع البطولات، ساهم خلالها بإحراز 23 هدفا (سجل 13 وقدّم 10 تمريرات حاسمة) وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص ببيانات اللاعبين والأندية.

وتعاقد ريال مدريد مع رودريغو عام 2019 قادما من سانتوس البرازيلي في صفقة بلغت 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت شارك اللاعب في 267 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 50.

كما تُوج بـ13 لقبا أبرزها الدوري الإسباني (3)، ودوري أبطال أوروبا (2)، كأس السوبر الأوروبي (2)، وكأس العالم للأندية (1).