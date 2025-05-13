حلم مونيوز ناشئ ريال مدريد يتحول إلى كابوس بعد الكلاسيكو

اضطر فيكتور مونيوز اللاعب الشاب في ريال مدريد لتعطيل التعليقات عبر حساباته الرسمية بسبب الانتقادات التي تعرّض لها بعد كلاسيكو الليغا ضد برشلونة.

وشارك مونيوز -أمس الأحد- ضد برشلونة في أول مباراة رسمية له بقميص ريال مدريد، ودخل في الدقيقة الـ88 بديلا للبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ترك الملعب لشعوره بآلام في قدمه.

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وعند دخول مونيوز كانت النتيجة تشير إلى تقدّم برشلونة 4-3 وسنحت له فرصة ثمينة لتعديل النتيجة (4-4) لكنه أهدرها بغرابة شديدة.

وتلقى مونيوز تمريرة أرضية سهلة من كيليان مبابي وانطلق بها ليجد نفسه وجها لوجه مع البولندي فوتشيك تشيزني حارس برشلونة، قبل أن يسدّد الكرة بعيدا جدا عن إطار المرمى بطريقة صادمة، مما عرّضه لانتقادات قاسية من جماهير النادي الملكي في جميع أنحاء العالم وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الشاب انهار باكيا بعد المباراة فيما حاول زملاؤه مواساته، وبعدها أغلق التعليقات على حساباته بسبب "رسائل الكراهية" التي انهالت على منشوراته الأخيرة.

😪 El madridismo llora con Víctor Muñoz: el canterano salió hundido de Montjuic 📌 https://t.co/vrMMr9WCZZ pic.twitter.com/a3RMQ8BDcu — okdiario.com (@okdiario) May 11, 2025

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ومن بين التعليقات التي انتشرت عبر حسابات مونيوز "اعتزل"، و"لقد حكمت على نفسك بالفشل"، و"أنت أفضل لاعب في برشلونة"، وهي تعليقات وصفتها الصحيفة بأنها "جارحة ومُهينة".

ووُلد مونيوز يوم 13 يوليو/تموز 2003 في مدينة برشلونة، بدأ مسيرته الكروية في نادي سان غابرييل وهو بعمر التاسعة، ثم انضم إلى فرق الفئات العمرية في برشلونة وبقي هناك حتى عام 2017.

Víctor Muñoz, el jugador del Real Madrid que falló el 4-4, jugó en la Masia con Balde, Xavi Simons, Fermín. pic.twitter.com/ldtqybh54k — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 11, 2025

وفي عام 2021 انتقل إلى فريق الشباب التابع لريال مدريد، وأصبح من العناصر الأساسية تحت قيادة راؤول غونزاليس في موسم 2023-2024 وفيه لعب 31 مباراة بإجمالي 2526 دقيقة، سجّل خلالها 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

ويلعب فيكتور مونيوز في مركز الجناح الأيسر لكنه يجيد اللعب أيضا على كلا الجانبين وفق ما أكدت صحيفة "آس".

ولطالما كان مونيوز يحلم باللعب مع الفريق الأول لريال مدريد، لتسنح له الفرصة في الكلاسيكو الذي يتابعه مئات الملايين حول العالم، لكن ذلك الحلم تحول إلى كابوس في لحظة بسبب إهدار فرصة كان يمكن أن يصبح فيها نجما لو أحسن التسديد.