مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 14 مايو/أيار الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

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وتبدأ مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا الساعة العاشرة والنصف (22:30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويدير المباراة الحكم الإسباني خافير ألبيرولا روخاس.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني:

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول للدوري الإسباني بين ريال مدريد ومايوركا بالتعادل 1-1.

ويتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ36 انتصارا مقابل 14 لمايوركا، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد (الثاني)، ويحتل مايوركا المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

تأتي المباراة وريال مدريد في حالة معنوية سيئة بعد خسارته 3-4 بالجولة الـ35 أمام برشلونة في الكلاسيكو الأحد الماضي، وسبق ذلك خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.