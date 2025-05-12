بند سري في عقد كاسيميرو يقربه من راتب رونالدو القياسي

بعد أن كان قريبا من الرحيل عن قلعة أولد ترافورد الموسم الماضي يجد لاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو نفسه على وشك الحصول على زيادة هائلة في راتبه، مساوية راتب كريستيانو رونالدو.

ويُعد كاسيميرو اللاعب الأعلى أجرا في مانشستر يونايتد حاليا، ويتقاضى صاحب الـ33 عاما راتبا أسبوعيا يُقدر بـ532 ألف دولار.

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صحيفة "ديلي ستار" أشارت إلى أن مانشستر يونايتد -الذي يعاني من ضائقة مالية- مجبر على منح نجمه زيادة معتبرة في راتبه بنسبة 25% في حال فوز فريق روبن أموريم وعودته إلى دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في المباراة النهائية في الدوري الأوروبي في بلباو في 21 مايو/أيار الجاري.

وفي حال توج يونايتد باللقب سيرتفع راتب البرازيلي بمقدار 133 ألف دولار أسبوعيا ليصل إلى 665 ألف دولار أسبوعيا، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه كريستيانو رونالدو خلال فترته الثانية في أولد ترافورد.

ووافق كاسيميرو على الصفقة عند انضمامه إلى يونايتد قادما من ريال مدريد عام 2022. وفي ذلك الوقت، لم يكن يونايتد مشاركا في دوري أبطال أوروبا.

وقدّم اللاعب أداء رائعا في مباراة فوز يونايتد الساحق على أتلتيك بلباو (7-1) في مجموع مباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الأسبوع.